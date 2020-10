Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois du patrimoine allemand et de la période de neuf jours de l'Oktoberfest

Octobre est le Mois du patrimoine allemand et la période de neuf jours de l'Oktoberfest

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - En octobre, les Canadiens célèbrent le Mois du patrimoine allemand et la période de neuf jours commençant le vendredi avant l'Action de grâce comme étant l'Oktoberfest.

Il y a plus de 3 millions de Canadiens d'origine allemande, soit l'une des plus grandes communautés culturelles au pays. Les Germanos-Canadiens ont joué, et continuent de jouer, un rôle essentiel dans l'essor et la croissance de notre société, notamment dans les secteurs des arts, des sciences, du sport et des affaires.

Créative et dynamique, la communauté allemande du Canada nous a offert de belles traditions, comme la fête de l'Oktoberfest qui est une célébration de la culture allemande à l'aide de vêtements bavarois traditionnels, de délicieux mets, d'artisanat, de danse, de polka et plus encore. Bien que la pandémie de la #COVID19 nous oblige à souligner différemment cette période de réjouissances, j'encourage les Canadiens et Canadiennes à participer au Mois du patrimoine allemand afin d'exprimer leur profonde gratitude aux membres de cette communauté et d'en apprendre plus sur leur apport au façonnement du pays fort, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, je vous souhaite à tous et toutes un joyeux Mois du patrimoine allemand et un excellent Oktoberfest! Restez en santé et en sécurité. Prost!

