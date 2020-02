Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

C'est aujourd'hui que débute le Mois de l'histoire des Noirs de 2020

OTTAWA, le 1er févr. 2020 /CNW/ - Chaque année, en février, nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs. Pendant cette période, nous soulignons les importantes contributions que les Canadiens noirs ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. C'est une occasion de plus de reconnaître, comme le rappelle souvent le premier ministre Justin Trudeau, que la force du Canada réside dans sa diversité.

Le thème de cette année est « Canadiens d'ascendance africaine : guidés par le passé, marchons vers l'avenir ». Il reflète le thème choisi par les Nations Unies à l'occasion de la Décennie internationale consacrée aux personnes d'ascendance africaine (2015-2024) : « Personnes d'ascendance africaine : reconnaissance, justice et développement ».

Au fil de notre histoire, les Canadiens noirs ont travaillé fort pour façonner notre société, que ce soit comme dirigeants, enseignants, entrepreneurs ou scientifiques, entre autres. Rappelons que décembre dernier marquait le 80e anniversaire de la décision historique de la Cour suprême dans la cause Fred Christie c. York Corporation. Par ce jugement, le tribunal établissait que la liberté du commerce avait préséance sur l'égalité raciale. Cet anniversaire nous rappelle durement que les communautés canadiennes noires ont été, et sont encore aujourd'hui, confrontées à nombreuses injustices et au racisme envers les Noirs.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite tous les Canadiens à participer aux activités communautaires qui se tiendront partout au pays dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs afin d'en apprendre plus sur le rôle déterminant que les Canadiens noirs ont joué - et continuent de jouer - pour renforcer notre pays.

