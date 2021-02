Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois de l'histoire des Noirs de 2021

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois de l'histoire des Noirs. Le moment est donc bien choisi pour reconnaître et célébrer l'apport considérable des communautés noires à notre pays depuis plus de 400 ans, un apport qui se poursuit, et ce, dans toutes les sphères de la société. Il est aussi fort opportun de réfléchir aux défis et aux obstacles que les communautés noires doivent vaincre, encore de nos jours.

Il y a 25 ans, le gouvernement du Canada instaurait au pays le Mois de l'histoire des Noirs, un tournant largement attribuable aux efforts de l'honorable Jean Augustine, la première Noire à être nommée au Cabinet fédéral.

Cette année, le thème L'avenir c'est maintenant nous invite tous à prendre appui sur l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, et à reconnaître le rôle que jouent actuellement les Canadiens noirs et leurs communautés dans la mouvance vers le changement. Il nous rappelle que nous devons continuer à lutter contre le racisme systémique sous toutes ses formes dans le but d'atteindre une équité durable à la lumière des expériences vécues par les Noirs.

Au fil des décennies, les Canadiens noirs ont fait preuve de courage, de résilience, de bienveillance et de leadership devant l'adversité, et cette année ne fait pas exception. Même si la plupart des célébrations se dérouleront en mode virtuel, il ne fait aucun doute qu'elles seront tout aussi significatives.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je convie tous les Canadiens à prendre part aux activités virtuelles qui seront organisées aux quatre coins du pays. Consultez la page https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html pour obtenir de plus amples détails, et pour en savoir plus sur les nombreuses réalisations des Canadiens noirs. Portez-vous bien et soyez prudents.

