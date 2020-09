Ce soir, les communautés juives au Canada et dans le monde entier marqueront Yom Kippour, le jour du Grand Pardon

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et de partout ailleurs dans le monde marqueront le début de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Fête la plus sacrée du calendrier hébraïque, Yom Kippour clôture les 10 jours de pénitence qui ont suivi RochHachana, le Nouvel An juif.

Placé sous le signe du repentir, de l'introspection et de la réconciliation, Yom Kippour est l'occasion pour les familles juives et leurs proches de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et de commencer la nouvelle année à neuf. Le jeûne et la prière sont au cœur de cette journée solennelle.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre à tous ceux et celles qui observent Yom Kippour un jeûne empreint de signification. Soyez inscrits sur le livre de la vie.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca