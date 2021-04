Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Vaisakhi

OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et partout dans le monde célèbrent Vaisakhi, le jour le plus saint du calendrier sikh.

Vaisakhi commémore la création du Khalsa Panth -- la communauté des Sikhs baptisés -- par le gourou Gobind Singh Ji en 1699. Dans le passé, parents et amis se réunissaient pour participer aux défilés animés du jour du Khalsa, appelés Nagar Kirtans, et pour prier dans les gurdwaras (lieux de culte sikhs). Mais cette année, pandémie de la COVID-19 oblige, les festivités se tiendront principalement en mode virtuel ou en accord avec les consignes locales de santé publique. Néanmoins, je suis certaine qu'elles seront tout aussi merveilleuses et empreintes d'égalité, d'altruisme, d'ouverture d'esprit et de compassion, à l'image des principes fondamentaux du sikhisme.

Célébré en avril, Vaisakhi revêt une importance toute particulière pour les Sikhs au Canada. C'est pourquoi le mois d'avril a été désigné le Mois du patrimoine sikh. Soulignant la richesse de la culture et de l'histoire des Sikhs, ainsi que l'apport immense de la communauté à notre société, Vaisakhi est une excellente occasion pour nous tous d'en apprendre davantage sur les traditions et les enseignements du sikhisme, lesquels contribuent à rendre le Canada consciemment plus inclusif.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite bonheur, santé et prospérité à tous ceux et celles qui célèbrent Vaisakhi. Portez-vous bien et soyez prudents. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

