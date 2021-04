Des millions de chrétiens et de chrétiennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Pâques en fin de semaine

OTTAWA, ON, le 4 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, des millions de personnes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Pâques. La fête de Pâques, qui est l'un des jours les plus saints du calendrier chrétien, donne aux proches la chance de se réunir, de se recueillir et de passer du temps de qualité. Cette année, puisque nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19, les célébrations se dérouleront en mode virtuel ou en conformité avec les directives locales de la santé publique. Je suis néanmoins convaincue qu'elles seront tout aussi enrichissantes et empreintes de réflexion.

Pour de nombreuses personnes, Pâques est l'occasion de réfléchir sur les notions du sacrifice personnel et de compassion. Pendant cette période, prenons tous le temps de penser à ce que nous pouvons faire pour continuer à bâtir un Canada meilleur, plus résilient et consciemment plus inclusif, d'autant plus que nous poursuivons notre lutte contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes.



Profitons aussi de ce moment pour prendre conscience des nombreux sacrifices personnels et gestes de compassion dont nous avons été témoins au pays, y compris ceux qui sont consentis par les travailleurs essentiels et de la santé de première ligne, les enseignants, les scientifiques et tous les autres, qui illustrent si bien l'une de nos plus grandes forces : la diversité.



À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite de joyeuses Pâques à tous ceux et celles qui célèbrent cette fête. Portez-vous bien et soyez prudents.

