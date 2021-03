Aujourd'hui, de nombreux Canadiens et Canadiennes célèbrent Norouz, le Nouvel An persan

OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Demain, les membres des communautés persane, afghane, kurde, zoroastrienne, bahaï, centre-asiatique et ismaélienne du Canada et d'ailleurs dans le monde célèbrent la fête de Norouz, qui souligne le Nouvel An du calendrier persan et le premier jour du printemps.

Norouz, qui signifie « nouvelle journée », est une période de réflexion sous le signe du renouveau et de l'optimisme, engendrée par la renaissance de la nature. Repas traditionnels autour de la table des Haft sîn, danse et musique sont au cœur de ce festival. En ces temps difficiles où nous luttons contre la pandémie de COVID-19, les célébrations se tiendront virtuellement ou dans le respect des règles sanitaires. Toutefois, je sais que cette journée spéciale sera pleine d'espoir et de joie.

J'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et l'apport des communautés persane, afghane, kurde, zoroastrienne, bahaï, centre-asiatique et ismaélienne pendant ces réjouissances. J'aimerais aussi reconnaître leurs nombreuses contributions dans l'édification d'un Canada diversifié, équitable, juste, plus sûr et consciemment plus inclusif pour tous et toutes.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite joie, santé et prospérité pour le Nouvel An à tous ceux et celles qui célèbrent Norouz. Har Ruz etan Nowrouz, Nowruz etan Pyrouz. Portez-vous bien et soyez prudents.

