Les Canadiens et Canadiennes soulignent la Semaine du patrimoine mennonite pour la première fois

GATINEAU, QC, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Cette année, c'est la première fois que nous soulignons officiellement la Semaine du patrimoine mennonite au Canada. À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite la population canadienne à prendre un moment pour réfléchir à la richesse de la culture et du patrimoine des mennonites au Canada, ainsi qu'à leur rôle dans la promotion de la paix et de la justice au pays comme à l'étranger.

Le 29 mai 2019, le gouvernement du Canada adoptait une motion visant à déclarer officiellement la deuxième semaine de septembre Semaine du patrimoine mennonite. Cette semaine est l'occasion d'en apprendre plus sur les Canadiens mennonites, leur histoire unique et leur culture dynamique, ainsi que sur la façon dont ils ont contribué à façonner notre pays.

La présence des mennonites dans ce qui est maintenant le Canada remonte à la fin des années 1700. Ils sont venus au Canada pour échapper à la guerre et à la persécution dans d'autres pays. Ils ont tout risqué pour s'établir à un endroit où ils seraient en sécurité, où ils pourraient pratiquer leur foi en toute liberté et vivre en paix. L'histoire des mennonites et leur apport à l'édification d'une société ouverte, accueillante et prospère témoignent des valeurs qui leur sont chères. Ces valeurs sont canadiennes.

Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, je vous souhaite à tous une bonne Semaine du patrimoine mennonite.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca