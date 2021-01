Aujourd'hui, nous célébrons la Journée Raoul Wallenberg au Canada

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois qui a risqué sa vie pour sauver celles de dizaines de milliers de Juifs hongrois durant l'Holocauste.

M. Wallenberg a mené l'une des opérations de secours les plus importantes du régime nazi en distribuant aux Juifs hongrois un « passeport de protection » appelé Schutz-Pass. Ce passeport a permis d'épargner à des milliers de Juifs hongrois la déportation vers des camps de concentration. M. Wallenberg a également créé un réseau de refuges, tels que des hôpitaux, des garderies et des soupes populaires, qui a contribué à sauver de nombreuses vies.

Vers la fin de la guerre, M. Wallenberg a été capturé et emprisonné par les forces soviétiques. On ne sait malheureusement pas ce qui lui est arrivé par la suite. En l'honneur de son courage héroïque et de son dévouement exceptionnel à sauver des vies en dépit des dangers, de nombreux monuments, rues, parcs et institutions portent aujourd'hui son nom. Le gouvernement du Canada a honoré sa mémoire en le nommant citoyen d'honneur en 1985 et en créant un timbre commémoratif à son effigie en 2013. L'héroïsme de M. Wallenberg est une leçon d'humanité, de compassion et de courage qui nous incite encore aujourd'hui à poursuivre la lutte contre la haine et l'antisémitisme sous toutes leurs formes pour bâtir une société consciemment plus inclusive.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je tiens à souligner le courage et la compassion de Raoul Wallenberg ainsi qu'à réitérer l'importance de ne jamais laisser la haine prendre racine dans les communautés des quatre coins du Canada.

