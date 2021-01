Aujourd'hui, au Canada et partout dans le monde, nous honorons la mémoire de millions de Juifs et d'innombrables autres personnes qui ont été tués durant l'Holocauste.

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et dans le monde entier, nous honorons la mémoire des plus de six millions de Juifs persécutés et tués durant l'Holocauste. D'innombrables autres personnes innocentes ont aussi été victimes des atrocités commises par le régime nazi en raison de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leurs opinions politiques.

En 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a fait du 27 janvier de chaque année la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette date souligne l'anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau - le plus grand camp de concentration et de mise à mort nazi - par les troupes soviétiques.

En cette journée, nous rendons également hommage au courage, à la force et à la résilience de tous les survivants de l'Holocauste et de leurs descendants, dont environ 40 000 se sont établis au Canada. Le gouvernement du Canada a inauguré en 2017 le Monument national de l'Holocauste, érigé au cœur de la capitale du pays, afin que leur contribution inestimable au façonnement de notre pays et que les leçons tirées de la Shoah restent vivantes dans la mémoire des prochaines générations.

Même si notre gouvernement n'acceptera jamais aucune forme de haine ou d'intolérance, le Canada n'est malheureusement pas à l'abri de la violence, de la xénophobie et de l'antisémitisme. En 2019, nous avons adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 en guise d'outil pour nous aider à combattre les attitudes et les comportements antisémites, ainsi que la négation de l'Holocauste.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'encourage tous les Canadiens à commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Puissions-nous ne jamais oublier les horreurs qu'ont subies ces millions de Juifs, et ne jamais nous taire devant la haine et la discrimination. Plus jamais.

