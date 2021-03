Aujourd'hui et chaque jour, nous reconnaissons et saluons l'apport des communautés trans au Canada et ailleurs dans le monde

OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de visibilité transgenre. Cette journée permet de mettre à l'avant-plan nos amis, nos collègues, nos voisins et les membres de notre famille qui contribuent d'une façon tout à fait unique à la diversité du Canada. Elle offre également l'occasion de sensibiliser la population aux communautés trans et à la discrimination nourrie par la transphobie qui est une réalité pour beaucoup de personnes au Canada et ailleurs dans le monde.

La Journée internationale de visibilité transgenre nous donne aussi la chance de souligner les luttes, les sacrifices et les réalisations des personnes qui se battent pour l'équité des genres. Dans un monde où les gouvernements continuent de débattre des droits des personnes transgenres et de leur identité, ces dernières résistent à l'oppression tout en restant elles-mêmes.

La lutte pour la diversité de genre et l'équité des genres profite à tous. Le gouvernement du Canada est inébranlable dans son engagement à l'égard des droits de la personne et du soutien aux personnes de diverses identités de genre ainsi que du courage, de l'engagement et de l'activisme de tous ceux et celles qui contribuent à mieux faire connaître les questions trans.

C'est pourquoi le 27 novembre 2020, nous avons franchi la première étape du tout premier Plan d'action LGBTQ2 du Canada en annonçant le lancement du processus de mobilisation publique. Diverses activités de mobilisation aident ainsi le gouvernement à mieux comprendre les réalités et les expériences quotidiennes des personnes de diverses identités de genre dans des domaines comme l'emploi, les soins de santé, le logement et l'itinérance, ainsi que la sécurité.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite tout le monde à réfléchir et à célébrer la diversité que l'on trouve partout au Canada. Aujourd'hui, réfléchissons aux façons dont nous pouvons tous continuer à bâtir un Canada encore meilleur, plus sécuritaire et consciemment plus inclusif où chaque personne peut vivre pleinement sa vie tout en étant elle-même. Portez-vous bien et soyez prudents.

Message vidéo de l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre

