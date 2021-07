Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la Journée de l'Imamat

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les musulmans chiites imamites ismaéliens au Canada et ailleurs dans le monde célébreront la Journée de l'Imamat, qui marque le 64e anniversaire de l'accession de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV à titre de 49e imam héréditaire et chef spirituel des musulmans chiites imamites ismaéliens. Son Altesse a succédé à son grand-père, l'Aga Khan III, le 11 juillet 1957.

Grand humanitaire et philanthrope, l'Aga Khan se dévoue sans relâche pour aider les pays en développement par l'entremise du Réseau Aga Khan de développement, dont il est le fondateur et dirigeant. L'Aga Khan a consacré sa vie à la promotion du pluralisme et de la paix aux quatre coins du globe. La solidarité et l'entraide dans le monde sont des valeurs fondamentales chères aux Canadiens et elles sont pratiquées dans les communautés ismaéliennes au Canada.

Nous sommes fiers que l'Aga Khan soit un citoyen canadien honoraire qui a apporté de nombreuses contributions importantes au Canada, notamment grâce aux centres ismaéliens de Burnaby et de Toronto, au Musée Aga Khan de Toronto, au jardin de l'Aga Khan d'Edmonton ainsi qu'au Centre mondial du pluralisme d'Ottawa, symbole du partenariat fructueux qu'entretient notre pays avec Son Altesse. Aujourd'hui, nous soulignons l'engagement et le dévouement du Centre mondial du pluralisme, qui veille à ce que l'aide humanitaire parvienne aux pays en voie de développement du monde entier pendant la pandémie de COVID 19.

Environ 100 000 ismaéliens, dont les premiers sont arrivés de l'Ouganda dans les années 1970, ont fièrement élu domicile au Canada. La Journée de l'Imamat, aussi connue sous le nom de Khushiali, offre à la population l'occasion d'en apprendre davantage sur l'apport de la communauté ismaélienne à la société canadienne. Malheureusement, l'islamophobie est une réalité quotidienne pour les communautés musulmanes d'ici et d'ailleurs. Il nous incombe à tous de dénoncer la haine qui nourrit l'islamophobie et de contrer le racisme et la discrimination pour que nous puissions bâtir un Canada consciemment plus inclusif pour tout le monde.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre mes meilleurs vœux à Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV ainsi qu'à tous les musulmans ismaéliens au Canada qui célèbrent aujourd'hui l'Imamat. Khushiali Mubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

