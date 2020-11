Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Bandi Chhor Divas

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes du Canada et du monde entier célèbrent Bandi Chhor Divas. Aussi connue comme le Jour de la libération, cette fête commémore la sortie de prison de Guru Har Gobind Sahib Ji (1595-1644). Sixième gourou ou chef spirituel, il a marqué l'histoire sikhe en obtenant la libération de nombreux prisonniers politiques.

Bandi Chhor Divas symbolise la lutte contre l'injustice politique et permet de souligner l'importance de la liberté et des droits de la personne. Cette fête est un temps de réjouissances durant lequel parents et amis se réunissent pour allumer des diyas, chanter, prier dans des gurdwaras, festoyer et échanger des cadeaux. Bien que la pandémie de COVID-19 ne nous permette pas de nous rassembler, nous invitons la population canadienne de tous les horizons à participer aux nombreuses festivités qui seront offertes virtuellement.

La communauté sikhe, qui a de profondes racines au Canada, fait partie de notre tissu national. Cette fête est l'occasion formidable pour en savoir plus sur les traditions et la richesse culturelle des Canadiens et Canadiennes d'origine sikhe et de les transmettre aux générations à venir.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite un joyeux Bandi Chhor Divas à tous ceux et celles qui le célèbrent. Portez-vous bien et soyez prudents.

