OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante pour souligner le jour de Louis Riel :

« En ce jour de Louis Riel, nous célébrons l'héritage d'un homme qui a été un chef métis et un père du Manitoba en reconnaissant son action en faveur de la défense des droits et de la culture de la Nation métisse. Louis Riel a apporté une contribution importante au Canada en défendant les droits des Métis et assurant le leadership et la gouvernance des Métis. Grâce à sa contribution à l'édification de la nation, Louis Riel a jeté les bases de la reconnaissance et du respect de l'histoire, de la culture et de l'identité diversifiées des Métis.

Alors que nous célébrons la vie et l'héritage de Louis Riel, nous devons également reconnaître la persistance des injustices contre lesquelles il s'est battu en défendant les droits des Métis. Les mesures prises par les gouvernements coloniaux répressifs du passé et leurs politiques étaient motivées par le racisme et la peur - la peur d'une culture et d'un mode de vie différents. Nous ne pouvons oublier cette réalité alors que nous continuons de travailler à faire du Canada un pays où priment l'inclusivité et l'égalité de tous. Aujourd'hui, nous nous rappelons le Canada que nous nous efforçons de bâtir, un Canada à la hauteur de sa vision d'une société juste et égale.

C'est dans un esprit de réconciliation que le gouvernement du Canada et la Nation métisse continuent de travailler ensemble à une relation renouvelée, fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse signé en 2017, nous avons établi la table bilatérale permanente avec le Ralliement national des Métis et ses membres dirigeants. Ce processus fait progresser les priorités des Métis, ce qui a donné lieu à des investissements sans précédent dans le logement des Métis, à la signature d'ententes sur l'autonomie gouvernementale avec la Nation métisse de la Saskatchewan, de l'Alberta et de l'Ontario, et à la réalisation de progrès communs dans d'autres dossiers importants.

Notre gouvernement reconnaît que le peuple métis témoigne d'une culture, de traditions, d'une langue (le michif) et d'un mode de vie qui lui sont propres, autant de valeurs que nous, Canadiens, devons continuer de défendre. La Nation métisse a été et continue d'être inspirée par les artistes métis, qui font activement connaître leur culture et leur patrimoine tout en préservant la mémoire de leurs ancêtres. Louis Riel l'a dit parfaitement : "Mon peuple dormira pendant cent ans, mais lorsqu'il se réveillera, ce sera les artistes qui lui rendront son esprit."

Aujourd'hui, nous rendons hommage à Louis Riel et nous encourageons tous les Canadiens à prendre le temps d'en apprendre davantage sur la Nation métisse, car elle fait partie intégrante de notre objectif commun de réconciliation avec tous les peuples autochtones. »

Pour avoir accès à la présente déclaration en michif, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

