OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la réunion du Comité du commerce intérieur (CCI), l'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, et ses homologues provinciaux et territoriaux ont discuté des progrès réalisés en vue d'améliorer le commerce à l'intérieur du Canada.

Suivant la réunion, la ministre Anand a fait la déclaration suivante :

« Je tiens à remercier mes homologues du CCI, en particulier la ministre Caitlin Cleveland, ministre de l'industrie, du tourisme et de l'investissement des Territoires du Nord-Ouest, pour avoir présidé la réunion d'aujourd'hui. Les discussions entre les provinces et les territoires sont énergiques et nous travaillons à un rythme sans précédent pour éliminer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre, afin que les travailleurs et les entreprises du Canada puissent réussir.

La discussion d'aujourd'hui portait sur les mesures prises afin :

d'éliminer les exceptions à l'Accord de libre-échange canadien (ALEC);

de faciliter l'accès des entreprises aux services financiers en incluant le secteur dans l'ALEC;

de donner la priorité à l'élimination des obstacles réglementaires et administratifs à la circulation des marchandises au Canada ;

; de veiller à ce que les travailleurs puissent travailler dans n'importe quelle administration du pays sans délai;

de faciliter l'achat et la vente de biens canadiens les uns des autres.

Ces travaux s'appuient sur les progrès réalisés lors des précédentes réunions du CCI, notamment le lancement d'un projet pilote sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des transports. Dans le cadre de ce projet pilote, toutes les provinces et tous les territoires reconnaîtront mutuellement leurs exigences réglementaires, même lorsqu'il existe des différences, afin de permettre aux camions et aux marchandises qu'ils transportent de circuler plus efficacement d'un bout à l'autre Canada, sans compromettre les mesures de sûreté et de sécurité en place. La réduction des obstacles réglementaires et des formalités administratives au sein de nos chaînes d'approvisionnement nationales permettra d'augmenter les expéditions, d'améliorer l'efficacité et de diminuer les coûts de transport, lesquels ont été désignés comme un obstacle commun au commerce intérieur dans l'Enquête canadienne sur le commerce interprovincial.

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous unir pour les Canadiens. L'avantage d'éliminer ces obstacles a toujours été évident : la perspective de prix plus bas, d'une productivité et d'investissements étrangers plus élevés, et l'injection de jusqu'à 200 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie canadienne.

Le gouvernement du Canada a fait preuve d'un solide leadership en renforçant le commerce intérieur par l'harmonisation de la réglementation, la réduction des formalités administratives et le soutien des métiers spécialisés. Mais il reste encore beaucoup à faire, en collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux.

Nous poursuivrons sur cette lancée et nous vous fournirons d'autres mises à jour après la prochaine réunion du CCI le 28 février à Toronto. »

