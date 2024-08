OTTAWA, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Chaque été, alors que les Canadiennes et Canadiens de partout au pays se réunissent pour célébrer la saison de la Fierté, la fonction publique fédérale célèbre fièrement sa Semaine de la fierté à la fonction publique (SFFP). Du 19 au 23 août, une grande variété d'événements sont organisés pour rassembler les communautés bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées, asexuelles et de diverses identités sexuelles et de genre (2ELGBTQIA+), ainsi que les personnes alliées.

Aujourd'hui, et chaque jour, nous reconnaissons la nécessité d'offrir des espaces inclusifs et sûrs aux communautés 2ELGBTQIA+ partout au Canada. La SFFP est un excellent rappel du travail continu que nous devons tous et toutes continuer à faire dans le secteur fédéral et ailleurs. Ce travail comprend les efforts continus du gouvernement pour créer et maintenir une culture de respect pour tout le monde, où chaque personne peut réaliser son plein potentiel au travail et dans les autres sphères de sa vie, comme il s'y est engagé dans le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

À l'origine, la SFFP était une initiative participative animée par des fonctionnaires qui se dévouent à la cause. Elle est maintenant organisée chaque année par le Réseau de la Fierté à la fonction publique afin d'unir la communauté de la fonction publique dans un esprit de solidarité et d'alliance.

Le thème de cette 6e édition de la SFFP, « L'unité dans la diversité », souligne l'engagement de la fonction publique à favoriser l'inclusion et l'unité. C'est l'occasion de réitérer notre soutien à la communauté 2ELGBTQIA+ et d'embrasser la diversité et l'interdépendance qui renforcent notre fonction publique fédérale. Ce faisant, nous devons nous unir et nous opposer fermement à toutes les formes de haine et d'intolérance.

J'encourage les fonctionnaires à participer aux diverses activités organisées cette semaine par les réseaux et les ministères afin d'apprendre, de partager et de célébrer les différentes expériences et identités au sein de la communauté. Que vous vous identifiiez comme membre de la communauté 2ELGBTQIA+ ou comme une personne alliée, votre participation contribuera à créer un environnement de travail plus inclusif et respectueux pour tout le monde.

Merci à tous les réseaux dirigés par des fonctionnaires de la fonction publique fédérale qui continuent de jouer un rôle important dans la promotion d'une culture d'inclusion, le soutien mutuel et la défense des diverses communautés que vous représentez. Vos efforts contribuent à faire en sorte que l'ensemble des fonctionnaires puissent être authentiques tout en s'épanouissant dans un milieu de travail respectueux et inclusif.

Bonne Semaine de la fierté à la fonction publique! »

Suivez-nous

X : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources : Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]