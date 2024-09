OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prévient qu'un arrêt de travail chez Air Canada pourrait être lourd de conséquences pour les petites et moyennes entreprises (PME) et l'économie canadienne.

Chaque jour, près de 120 000 voyageurs dépendent d'Air Canada pour atteindre leur destination. Si le transporteur commence à annuler des vols ce dimanche, les secteurs canadiens de l'hébergement et du tourisme seront touchés de plein fouet. Un arrêt de travail entraînerait également des retards dans le transport de marchandises essentielles aux quatre coins du pays. Un seul jour d'interruption de service pourrait se répercuter pendant des semaines et faire très mal aux PME qui dépendent d'Air Canada pour transporter leurs produits, leurs clients et leurs employés.

Ce conflit de travail fait suite à l'arrêt de travail qui a paralysé il y a quelques semaines à peine le CN et le CPKC. Le gouvernement fédéral ne peut pas laisser ce genre de conflit paralyser constamment les grands réseaux de transport.

La FCEI demande à toutes les parties d'assurer le maintien du service pendant la négociation de la nouvelle convention collective. Si Air Canada et l'Association internationale des pilotes de ligne (ALPA) ne parviennent pas à s'entendre, le gouvernement fédéral doit être prêt à intervenir en imposant un processus d'arbitrage exécutoire ou une loi de retour au travail. Le gouvernement doit s'assurer que les PME et notre économie ne subissent pas de nouveau des perturbations coûteuses en raison d'un conflit de travail au sein de notre réseau de transport.

-- Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

