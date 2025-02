OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit que les tarifs douaniers entre le Canada et les États-Unis n'entreront pas en vigueur tel que prévu. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les PME. Cependant, comme la menace et l'incertitude perdurent, les entrepreneurs auront de la difficulté à planifier leurs activités et à prendre des décisions pour leur entreprise.

Alors que nous reprenons notre souffle et que le gouvernement met en place les mesures pour accroître la sécurité à la frontière, nous ne devons pas perdre de vue les changements critiques que nous devons faire pour améliorer le climat des affaires au Canada. Il faut saisir cette occasion pour mettre en place des politiques favorables à l'investissement, réduire les taxes et la paperasserie et éliminer les obstacles au commerce intérieur. Cela nous permettra de renforcer notre économie et de mieux nous préparer pour affronter toute nouvelle menace externe.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

Nous invitons les propriétaires de PME à nous partager leurs commentaires et leurs expériences en visitant fcei.ca/tarifs.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]