OTTAWA, ON , le 22 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est très préoccupée par l'annonce faite aujourd'hui au sujet de la grève de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Les PME ont été gravement touchées par la longue grève qui a eu lieu cet été dans les ports de la Colombie-Britannique et par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qu'elle a entraînées. Les PME et l'économie canadienne dans son ensemble n'ont pas besoin d'une nouvelle grève qui bloque une voie commerciale importante et entrave le commerce.

Les retards dus à une grève comme celle-ci peuvent entraîner des pertes de ventes et de revenus, et même des pertes d'inventaires pour les entreprises touchées.

Les PME sont déjà confrontées à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre, à des dettes élevées et à une demande en baisse. Elles ne peuvent pas subir une nouvelle grève qui aurait des conséquences néfastes sur leurs opérations.

La FCEI demande au gouvernement de veiller à ce que la Voie maritime du Saint-Laurent demeure pleinement opérationnelle pendant que les négociations se poursuivent.

La FCEI demande toujours que les travailleurs sous réglementation fédérale qui sont indispensables à la chaîne d'approvisionnement soient reconnus comme des travailleurs essentiels afin d'éviter des grèves similaires à l'avenir.

- Jasmin Guénette, vice-président, Affaires nationales, FCEI

