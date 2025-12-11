OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque la fin du plan de 100 jours que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a été chargée de mettre en place pour renforcer les services, améliorer l'accès et réduire les retards.

Notre Bureau suit de près les progrès de l'ARC. Nous avons été heureux de constater que les contribuables peuvent s'attendre à des améliorations dans plusieurs domaines, comme le pourcentage d'appels traités. Cependant, il existe encore des aspects qui nécessitent une attention continue, notamment des retards importants dans le traitement des demandes de redressement T1 complexes.

Une fois que nous aurons entièrement examiné les mesures prises par l'ARC au cours des 100 derniers jours, ainsi que sa stratégie à long terme pour combler les lacunes restantes, nous serons mieux placés pour évaluer les résultats et les répercussions pour la population canadienne. Nous nous engageons à tenir l'ARC responsable et à l'encourager à offrir le service que les contribuables attendent et méritent.

Me François Boileau, ombudsman des contribuables

Renseignements généraux

L'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'ARC. Les Canadiens et Canadiennes peuvent soumettre des plaintes au Bureau s'ils ou elles estiment ne pas recevoir un service approprié de l'ARC et son Programme de rétroaction liée au service. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'ARC offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles liées au service, ainsi que les enjeux liés au service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe le ministre des Finances et du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'ARC. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'ARC respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable.

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Relations avec les médias : Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du Canada, [email protected]