OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Je suis honoré que mon mandat à titre d'ombudsman des contribuables ait été prolongé de deux années supplémentaires. Je suis touché que le gouvernement du Canada et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national me fassent confiance pour continuer d'améliorer les services que l'Agence du revenu du Canada (Agence) offre au public.

Je tiens également à saluer le ministre d'avoir récemment demandé à l'Agence de mettre en œuvre un plan de 100 jours visant à renforcer les services, à améliorer l'accès et à réduire les délais d'attente dans ses centres de contact. Mon Bureau continuera d'accorder une attention particulière aux défis spécifiques dans ce domaine, notamment la formation, la création d'un système de prise de rendez-vous pour les rappels, l'introduction de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, ainsi que les effectifs et la manière dont tous ces éléments influent sur la qualité du service offert aux Canadiens et Canadiennes.

Mon Bureau n'est pas à l'abri des mêmes pressions que celles auxquelles est confrontée l'Agence, car nous sommes en passe d'atteindre des niveaux de plaintes que nous n'avons pas connus depuis la pandémie de COVID-19. Avec seulement un peu plus de 30 employés à temps plein pour desservir l'ensemble du pays, je remercie sincèrement le personnel du Bureau de l'ombudsman des contribuables pour son soutien, son professionnalisme et son dévouement. Malgré d'innombrables défis, ils ont toujours démontré leur engagement à aider les contribuables et à améliorer les services de l'Agence. Ils continuent de m'impressionner par leur engagement envers les Canadiens et Canadiennes ainsi que les personnes les plus vulnérables de notre pays.

Je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion de servir le public canadien pendant deux années supplémentaires.

Me François Boileau

Ombudsman des contribuables

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'Agence. Les Canadiens et Canadiennes peuvent déposer des plaintes au Bureau s'ils estiment ne pas recevoir un service approprié de l'Agence. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'Agence offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles relatives au service, ainsi que les enjeux de service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe le ministre des Finances et du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'Agence. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'Agence respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable.

Suivez-nous

Suivez-nous sur X : @BOC_Canada

Aimez notre page Facebook : @OmbudsmanContribuables

Suivez-nous sur LinkedIn

Inscrivez-vous à notre liste d'envoi électronique

Ajoutez notre fil RSS à votre lecteur de nouvelles

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du Canada, [email protected]