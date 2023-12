Déclaration de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au sujet de la récente décision rendue par la Cour fédérale portée en appel et de l'engagement du Canada à mettre fin à la pollution plastique

GATINEAU, QC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - « Les données scientifiques sont claires : la pollution plastique est omniprésente, et elle cause du tort à la faune et à l'environnement. Elle se trouve partout au Canada et dans le monde. De plus, les nouvelles données scientifiques continuent de révéler que l'air, l'eau, le sol et même les aliments que nous consommons nous exposent aux microplastiques.

« La plupart des Canadiens disent qu'ils ne veulent pas que leurs collectivités soient polluées par les plastiques. Les microplastiques les inquiètent et ils veulent avoir davantage de produits écologiques dans leur vie quotidienne. C'est pour cette raison que nous allons continuer de nous battre.

« C'est pourquoi le 8 décembre dernier le gouvernement a interjeté appel de la récente décision de la Cour fédérale relative à l'inscription des articles manufacturés en plastique à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« Le gouvernement du Canada dispose d'un plan exhaustif fondé sur des données probantes pour réduire la pollution plastique au moyen d'un éventail de mesures complémentaires. Ce plan vise à orienter le Canada vers une économie plus circulaire. Déjà, des entreprises de partout au pays se sont mobilisées et ont réussi leur transition vers des solutions de rechange durables, menant ainsi à une réduction importante de la pollution plastique.

« Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires, la société civile, les partenaires autochtones, l'industrie et d'autres intervenants pour améliorer la composition des plastiques, leur utilisation et leur gestion au Canada.

« Ensemble, avec nos partenaires, nous pouvons apporter un changement positif et mettre en place les systèmes nécessaires pour garder les plastiques dans l'économie, mais loin de l'environnement. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

