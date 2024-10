OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« Pour chaque femme qui réussit et qui travaille fort, il y avait une petite fille pleine d'ambition et de curiosité. Aujourd'hui, nous célébrons le potentiel, la force et la résilience des filles qui, partout dans le monde, changent leur communauté et le monde. La Journée internationale de la fille est l'occasion d'amplifier leur voix, d'attirer l'attention sur les défis auxquels elles font face en raison de leur genre et de plaider en faveur de la réalisation de leurs droits dans le monde entier.

En 1995, lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Beijing, les pays ont adopté à l'unanimité la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, le premier accord international visant à reconnaître et à défendre spécifiquement les droits des filles. À l'approche du 30e anniversaire de cette déclaration historique, nous réfléchissons à nos progrès, reconnaissons les défis continus et réaffirmons notre engagement à faire progresser l'égalité des genres à l'échelle mondiale.

Le thème des Nations Unies cette année, « La vision des filles pour l'avenir », nous encourage à écouter les perspectives des filles et à les soutenir dans leurs efforts pour façonner un monde qu'elles souhaitent voir. Le Canada a favorisé la vision des filles et leur pleine participation à la société grâce à diverses initiatives et investissements, notamment :

Depuis 2018, 433,8 millions de dollars ont été consacrés à plus de 930 projets par l'intermédiaire de Femmes et Égalité des genres Canada pour faire progresser l'égalité des genres.

L'instauration d'un programme pancanadien pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Plus de 22,9 millions de dollars ont été accordés pour un projet pilote du Fonds d'équité menstruelle visant à faciliter l'accès aux produits menstruels et à permettre une pleine participation à la vie sociale et économique. Jusqu'à présent, plus de 72,7 millions de produits menstruels ont été distribués à plus de 3,5 millions de personnes dans le besoin.

Les filles ne sont pas seulement les leaders de demain, elles sont aujourd'hui de puissantes agentes de changement. Chaque fille a le droit à l'éducation, à la santé et à une vie sans violence ni discrimination. En investissant dans leur éducation, en amplifiant leurs voix et en créant des possibilités de croissance, nous ouvrons la voie à un avenir plus équitable et durable pour tout le monde.

Aujourd'hui, et chaque jour, défendons les filles et veillons à ce que leurs possibilités soient sans limite. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes‑ressources : Angie Rutera, Adjointe aux communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819 420-6530, [email protected]