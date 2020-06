OTTAWA, ON, le 11 juin 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est d'avis que le projet de loi 56, Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives, déposé aujourd'hui par le gouvernement du Québec, est un pas dans la bonne direction pour combler les lacunes dans la prestation des soins de santé pour les aînés. L'amélioration de l'accès aux soins est une priorité pour les médecins et les patients et c'est pourquoi nous saluons les efforts du gouvernement du Québec en ce sens.

Durant la pandémie, le gouvernement a reconnu l'importance des proches aidants et de leur travail; un apport inestimable au personnel médical, trop souvent à bout de souffle, et au système de santé en général. Devant la possibilité réelle d'une deuxième vague de la pandémie, il faut apprendre des leçons des dernières semaines quant aux impacts de l'absence des proches aidants dans le système de santé. Favoriser leur retour et mieux les soutenir est essentiel.

Nous voyons d'un bon œil ce projet de loi puisqu'il permettra de mieux définir le cadre dans lequel les proches aidants pourront continuer leur action, tant pour le maintien à domicile que pour le soutien dans les établissements. Il est important de rappeler qu'un tel cadre doit s'inscrire dans une stratégie globale pour les aînés, qui cible leur bien-être dans son ensemble, qu'il soit physique, mental, social ou financier.

L'AMC entend contribuer aux travaux parlementaires, prévus cet automne, afin de poursuivre l'amélioration de l'accès aux soins et du bien-être de nos aînés et des personnes qui les soutiennent.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne Dr Abdo Shabah

Représentant du Québec,

Conseil d'administration de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, [email protected], +1 (514) 839-7296

Liens connexes

https://www.cma.ca/