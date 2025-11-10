OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le vaccin contre la rougeole est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille. En restant vigilants et en travaillant ensemble pour augmenter la couverture vaccinale contre la rougeole, nous pouvons prévenir les épidémies et protéger nos communautés contre cette maladie évitable.

Le Canada connaît actuellement une importante épidémie de rougeole touchant plusieurs provinces et territoires. L'épidémie a débuté en octobre 2024 avec des cas signalés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que la transmission ait ralenti récemment, l'épidémie persiste depuis plus de 12 mois, principalement dans les communautés sous-vaccinées.

L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a informé l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) que le Canada n'avait plus le statut de pays ayant éliminé la rougeole. La Commission régionale de suivi et de revérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole de l'OPS a examiné les données épidémiologiques et de laboratoire récentes, confirmant la transmission soutenue de la même souche du virus de la rougeole au Canada pendant plus d'un an.

L'ASPC collabore avec l'OPS et travaille avec des partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et communautaires pour mettre en œuvre des mesures coordonnées axées sur l'amélioration de la couverture vaccinale, le renforcement du partage des données permettant de meilleurs efforts de surveillance globale et la formulation de conseils fondés sur des preuves.

En octobre 2025, les ministres de la Santé de tout le pays ont été informés de la situation de la rougeole au Canada et se sont engagés à travailler ensemble et à discuter de mesures coordonnées, notamment de stratégies visant à renforcer la confiance grâce à la participation communautaire. Les ministres ont également reconnu l'importance de la sécurité sanitaire pour protéger de manière collective le Canada contre les menaces pour la santé publique.

Le Canada pourra rétablir son statut d'élimination de la rougeole une fois que la transmission de la souche de rougeole associée à l'épidémie actuelle aura été interrompue pendant au moins 12 mois.

