OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, les Canadiens et les Canadiennes se sont tournés vers l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour des directives et du leadership en matière de santé publique. L'ASPC n'a jamais perdu de vue cette responsabilité, notamment celle d'organiser des activités essentielles comme la vaccination de la population canadienne.

La semaine dernière, le Canada a franchi une étape importante : la livraison de 20 millions de doses de vaccins. Cette semaine, le Canada livrera 4,5 millions de doses supplémentaires de vaccins aux provinces et aux territoires. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être sûrs que le travail de l'Agence se poursuivra avec la même attention soutenue en vue de mener à bien notre campagne d'immunisation.

Le 27 novembre 2020, l'Agence a établi un partenariat avec les Forces armées canadiennes (FAC) pour améliorer notre planification, nos opérations, notre sécurité et nos capacités logistiques en créant une équipe de militaires. Ce groupe compétent s'est bien intégré à l'ASPC et a joué des rôles clés dans notre campagne nationale de vaccination.

À compter de maintenant, la brigadier-général Krista Brodie assumera la fonction de vice-présidente de la logistique et des opérations relatives aux vaccins.



La brigadier-général Brodie a joué un rôle central dans le déploiement des vaccins dans le cadre de son affectation à l'Agence au mois de novembre. Après un bref retour au sein des Forces armées canadiennes en tant que commandant du Groupe de la Génération du personnel militaire, la désignation de la brigadier-général Brodie permet une transition fluide tandis qu'elle reprend son rôle de chef pour l'ASPC.



Iain Stewart

Président

Agence de la santé publique du Canada

