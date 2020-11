OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La résistance aux antimicrobiens constitue une menace grandissante pour la santé publique au Canada et ailleurs dans le monde. Pour résoudre ce problème mondial, il faut que le monde entier s'y intéresse et innove.

La Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, qui se déroule du 18 au 24 novembre, nous donne l'occasion de découvrir les mesures importantes que nous pouvons prendre pour préserver l'efficacité des médicaments antimicrobiens, qui protègent la santé des humains et des animaux ainsi que leur environnement commun.

La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries et les autres germes acquièrent la capacité de déjouer les médicaments servant à les éliminer. Ce phénomène peut se produire naturellement, mais il est accéléré par l'utilisation excessive ou inutile d'antimicrobiens. Des bactéries résistantes sont présentes dans l'environnement, et la résistance peut se transmettre au sein d'une même espèce ou entre les espèces, ce qui nuit à la santé humaine et animale. Grâce à la recherche et à l'innovation, nous pouvons disposer de nouvelles ou de meilleures stratégies, comme des antibiotiques, des tests diagnostiques et des programmes de surveillance. Sans antimicrobiens efficaces, des interventions chirurgicales courantes comme l'arthroplastie de la hanche, des maladies communes comme la diarrhée, des blessures mineures découlant d'accidents, des infections comme la pneumonie et l'angine à streptocoque, voire des coupures et des éraflures pourraient mettre la vie en danger.

Selon le rapport du Conseil des académies canadiennes sur la résistance aux antimicrobiens, en 2018, 5 400 décès étaient directement attribuables à la résistance aux antimicrobiens, et plus de 20 000 patients hospitalisés ont contracté des infections pharmacorésistantes. À moins d'agir face à ce problème, nous risquons de retourner à une époque où des infections courantes étaient inguérissables, ce qui minerait la qualité des soins et des traitements dont nous dépendons aujourd'hui. Vos décisions concernant l'utilisation des antimicrobiens, qu'il s'agisse d'en prescrire, d'en administrer ou d'en prendre pour traiter une infection, ont un impact.

Personne n'est à l'abri des infections résistantes, qui sont de plus en plus fréquentes. Il est donc primordial non seulement de savoir quand et comment utiliser les antimicrobiens, mais aussi de lutter contre la résistance à l'aide d'une approche « une seule santé », qui tient compte des liens entre les humains, les animaux et l'environnement. Nous avons tous un rôle important à jouer pour réduire au minimum les répercussions de ce problème de santé publique mondial en limitant le développement et la propagation d'organismes résistants. Le recours inutile aux antimicrobiens, le non-respect des instructions relatives à la prise, l'interruption du traitement et les mauvaises méthodes d'élimination compromettent la disponibilité de médicaments efficaces contre les infections. Par ailleurs, il est important de comprendre les facteurs socioculturels qui influent sur la prescription et l'utilisation d'antimicrobiens afin de faciliter la prise de mesures. Je traite de cette question plus en détail dans mon deuxième rapport Pleins feux sur la santé publique, intitulé Manipuler avec soin : préserver les antibiotiques aujourd'hui et demain.

Nous devons mener des actions concertées dès aujourd'hui et faire des choix judicieux pour préserver notre capacité de traiter les infections à l'avenir. En demandant l'avis d'un médecin, en suivant ses conseils, en évitant d'utiliser inutilement des antimicrobiens et en les éliminant de la bonne façon, nous pouvons tous atténuer les effets de la résistance et améliorer la santé de tous. Pour en savoir plus sur l'utilisation à bon escient des antimicrobiens, veuillez consulter le site Canada.ca/antibiotiques.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique

