OTTAWA, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 147 753 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 243 décès. Compte tenu de l'augmentation constante du nombre de cas déclarés quotidiennement, la proportion des cas cumulatifs qui sont toujours actifs par rapport à ceux qui sont rétablis a changé; dans l'ensemble, le pourcentage de personnes rétablies a diminué et est actuellement de 86 %. Les laboratoires dans l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses. En moyenne, près de 70 000 personnes ont été testées quotidiennement la semaine dernière, dont 1,4 % ont obtenu un résultat positif. Le nombre quotidien de cas à l'échelle nationale continue d'augmenter; en moyenne, 1 144 cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Bien que le profil des courbes épidémiques varie par région au Canada, toutes les provinces à l'ouest de la région de l'Atlantique affichent une hausse de l'incidence de la COVID-19. Selon les dernières données, 12 douze régions sanitaires dans quatre provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec) enregistrent un taux d'incidence de plus de 50 cas par 100 000 habitants. Dans les régions où il y a une flambée du virus, on sollicite énormément les ressources de dépistage et de recherche des contacts dans le but de briser les nouvelles chaînes de transmission. De plus, nos analyses épidémiologiques et nos études de modélisation montrent que si le taux actuel de croissance accélérée ne ralentit pas, il y aura une résurgence importante dans ces régions et probablement dans d'autres régions du pays.

Toutefois, le Canada a toujours la possibilité d'éviter une telle résurgence si nous agissons tous ensemble, maintenant. Comme je l'ai dit, les autorités locales de santé publique ne peuvent y arriver seules : il est essentiel d'adopter des mesures individuelles pour prévenir l'exposition et limiter le nombre de contacts étroits. Ce n'est pas simplement une question de ressources; c'est en fait le niveau actuel de croissance accélérée. Selon les résultats de la dernière semaine, chaque nouvelle génération de cas croît à un rythme d'environ 1,3 au Canada. Cela signifie que des quelque 1 000 nouveaux cas de COVID-19 signalés quotidiennement, chacun transmet l'infection à 1,3 personne. Ainsi, 1 000 cas génèrent 1 300 cas, qui à leur tour génèrent 1 700 cas supplémentaires et ainsi de suite - à moins que nous ne travaillions tous ensemble pour ralentir le taux de propagation!

C'est pourquoi je conseille vivement à tout le monde de limiter le plus possible les contacts étroits. Nous avons tous des pressions et des responsabilités différentes. Cependant, lorsqu'il est question de contact étroit avec les autres, n'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez a aussi un historique de contacts. Si vous ne pouvez raisonnablement limiter vos contacts en personne aux membres de votre foyer ou à un cercle restreint et stable de personnes de confiance, vous pouvez faire des choix et prendre des mesures pour réduire le risque associé à chaque rencontre. Un contact rapproché et de longue durée peut accroître le risque, alors que l'application des mesures de contrôle et des politiques de santé publique peut réduire le risque. Dans la mesure du possible, limitez la durée des contacts étroits et optez pour des milieux ou des situations à faible risque où les mesures et les politiques de santé publique sont en place. De plus, appliquez toujours les mesures de protection individuelle, ce qui comprend le maintien d'une distance de deux mètres par rapport aux autres, le lavage fréquent des mains et le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage, tel qu'il est recommandé.

Si chacun de nous fait tout son possible, et si nous travaillons tous ensemble, nous pourrons ramener le taux de croissance à un niveau plus bas et revenir à un taux de transmission faible et plus sûr. Il est encore possible de maîtriser cette pandémie. Apprenez-en plus au sujet des renseignements et des ressources sur la COVID-19 et des mesures que vous pouvez prendre. »

