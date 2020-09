OTTAWA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu d'une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« On a dénombré 146 663 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 234 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, le nombre de tests de dépistage analysés en laboratoires a considérablement augmenté, soit près de 70 000 personnes en moyenne par jour dans tout le Canada, dont 1,4 % a reçu un résultat positif.

Depuis notre dernière mise à jour sur la modélisation épidémique effectuée à la mi-août, le nombre de cas quotidiens nationaux a augmenté à un rythme accéléré. Le nombre moyen de cas quotidiens était de 1 123 cas au cours des sept derniers jours, par rapport à 380 cas signalés par jour à la mi-août.

Le Canada se trouve à la croisée des chemins par rapport à la trajectoire épidémique de la COVID-19. Au rythme de croissance actuel, nos analyses épidémiologiques et nos études de modélisation indiquent qu'à moins de renforcer les mesures de santé publique et de protection individuelle et de travailler ensemble pour ralentir la propagation du virus, la situation est en voie de connaître une forte résurgence dans un certain nombre de provinces.

Tout au long de l'été, les taux d'infection ont été le plus élevés chez les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans. Même si la COVID-19 tend à être moins grave chez les jeunes, la circulation continue du virus chez des adultes plus jeunes, plus mobiles et ayant un réseau social plus vaste crée un réservoir pour le virus. Non seulement il augmente le risque de propagation aux personnes et aux populations plus vulnérables à des conséquences graves, mais il menace notre capacité à maintenir la transmission de la COVID-19 à des niveaux gérables. De plus, il est important de reconnaître que les jeunes adultes ne sont pas immunisés aux conséquences directes de la COVID-19, une maladie grave ou prolongée peut sévir à n'importe quel âge.

Hier, j'ai conclu ma déclaration par un message aux jeunes adultes et aujourd'hui, je tiens à répéter que, maintenant plus que jamais, nous avons besoin de votre coopération, de votre créativité et de votre détermination pour contribuer à réduire la propagation de la COVID-19. Dans les faits, nous ne pouvons pas revenir à un taux de transmission faible sans votre aide. C'est votre génération, c'est à votre tour, travaillons ensemble pour y arriver.

Pour que cela fonctionne, nous devons tous nous engager à respecter rigoureusement les mesures de protection individuelle, notamment la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque non médical, selon les recommandations; la limite des contacts en personne au plus petit nombre possible et stable de personnes de confiance; et le respect de la règle d'or qui consiste à rester à la maison et à s'isoler des autres si nous présentons des symptômes de la COVID-19, même s'ils sont faibles.

Le défi que nous devons tous relever est de maintenir le cap, même si nous en avons tous assez. Nous l'avons déjà fait et nous savons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons y arriver de nouveau. Retournons à un taux de transmission faible ensemble. Pour en savoir plus, lisez les renseignements et ressources sur la COVID-19. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

