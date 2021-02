OTTAWA, ON, le 24 févr. 2021 /CNW/ - En ces temps incertains et difficiles de pandémie, nous avons vu d'innombrables exemples de Canadiens faisant preuve de bonté et de compassion envers les autres. En revanche, certaines personnes de la population ont vécu de l'intimidation liée à la COVID-19, telles que les personnes qui peuvent y avoir ou qui y ont été exposées. D'autres auraient vécu de la stigmatisation et de la discrimination en recevant des noms déshumanisants, en se faisant exclure ou en étant violenté en raison de l'identification de leur genre, de leur ethnicité, leur âge ou leur capacité qui peut intensifier les répercussions négatives d'intimidation. C'est la Journée du chandail rose aujourd'hui et je vous encourage à porter un vêtement rose afin de sensibiliser les gens et vous affirmer contre l'intimidation. Soutenons-nous les uns les autres. Faisons notre part pour reconnaître que l'intimidation existe et qu'il faut y résister. De plus, faisons preuve de bonté, de respect et de dignité envers les autres.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 852 269 cas de COVID-19, dont 21 762 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. De concert avec les études sérologiques, ces chiffres nous montrent également que la vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19 (en anglais seulement). De plus, l'émergence et la propagation de certains variants du virus SRAS-CoV-2 est une source de préoccupation supplémentaire. Pendant la semaine du 7 au 13 février, 101 072 tests ont été réalisés en moyenne chaque jour au Canada, dont 3,1 % ont produit un résultat positif pour la COVID-19. En date du 23 février, toutes les provinces faisaient état de la présence de cas de nouveaux variants préoccupants. Elles enregistraient plus de 827 cas du variant B.1.1.7, 40 cas du variant B.1.351 et 1 cas du variant P.1, qui furent originalement signalés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, respectivement. Les virus continuant d'évoluer, il est normal que des variants surgissent. Cependant, certains de ces derniers sont considérés comme des « variants préoccupants », car nous savons qu'ils se propagent plus facilement, qu'ils peuvent causer davantage de cas graves de la maladie et qu'il est possible que les vaccins actuels offrent une protection moindre contre ces variants. C'est pourquoi nous devons rester totalement vigilants dans l'application de nos mesures de santé publique et de nos pratiques individuelles. Cela empêchera que ces variants se propagent au point de provoquer une épidémie, rendant ainsi cette dernière beaucoup plus difficile à contrôler.

À l'échelle nationale, les données recueillies sur une base régulière continuent de montrer qu'il y a une diminution globale de la transmission de la COVID-19. À l'heure actuelle, il y a 30 677 cas actifs dans l'ensemble du pays. Les dernières données nationales montrent que les moyennes quotidiennes sur sept jours se chiffrant à 2 956 nouveaux cas (du 17 au 23 février). De même, en raison de la diminution récente de la transmission de la COVID-19, le nombre de cas graves continue de baisser, comme l'indiquaient ces indicateurs tardifs. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 2 366 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans des hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 17 au 23 février), dont 528 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 53 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Même si ces données de surveillance permettent d'établir que les mesures communautaires donnent des résultats et que nos efforts concertés améliorent la situation, il est essentiel de maintenir des mesures rigoureuses pour favoriser cette tendance à la baisse de façon durable. Comme le nombre de cas quotidiens est toujours élevé, il existe encore un risque que les tendances s'inversent rapidement, en particulier dans les régions du pays où nous signalons la propagation de variants du virus plus contagieux ou des taux élevés, inchangés ou légèrement à la baisse de transmission de COVID-19. De même, il demeure préoccupant de constater des éclosions au sein de populations et de communautés à risque élevé, y compris dans des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée, des établissements correctionnels, des habitations collectives, des collectivités autochtones et des régions éloignées du pays. L'inquiétude est d'autant plus grande puisque des éclosions liées aux variants préoccupants ont maintenant été signalées dans une vaste gamme d'établissements au Canada. Les derniers modèles de prévision à long terme qui tiennent compte de la dynamique de transmission du virus non variant de la COVID-19 et des variants préoccupants montrent qu'il pourrait y avoir une forte recrudescence de la maladie au Canada. Pour l'éviter, la population doit continuer d'appliquer rigoureusement les mesures de santé publique accrue selon le besoin et les mesures de précautions individuelles. De même, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il sera important de demeurer très prudent et de ne pas assouplir les restrictions trop tôt ou trop rapidement. Tout allègement des mesures de santé publique doit se faire lentement en réalisant plus de tests, de dépistage et d'analyse génomique pour détecter les variants préoccupants. Plus particulièrement, il doit y avoir une capacité suffisante de recherche des contacts ainsi que des mesures de soutien pour un isolement efficace, étant donné la transmissibilité accrue des variants préoccupants.

Toute une gamme de mesures de santé publique sont déjà en place dans l'ensemble du pays tandis que nous poursuivons nos efforts collectifs pour interrompre la propagation du virus. Nous pouvons notamment limiter la propagation de variants plus contagieux pendant que nous gagnons le temps nécessaire pour exécuter plus rapidement les programmes de vaccination. Bien que nous réalisons des progrès, les Canadiens sont priés de demeurer vigilants et de continuer de suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où la distance physique est difficile à maintenir). Visez à avoir le moins d'interactions possible avec le moins de personnes possible, le moins longtemps possible, à la distance la plus grande possible. C'est une règle simple que nous pouvons tous suivre pour contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19, tandis que nous poursuivons les programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

