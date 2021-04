OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ -

La pandémie de la COVID-19 continue de causer du stress et de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas immédiatement accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Durant cette pandémie, partout au pays des bénévoles se sont montrés à la hauteur en consacrant de leur temps, déployant leurs talents et faisant preuve de créativité pour améliorer la santé mentale et le bien-être des autres. Le mois dernier, des étudiants de l'école Sacré-Cœur et de l'école secondaire Loyola de Montréal se sont réunis pour préparer près de 150 colis-surprises pour des personnes âgées de Laval. Dans les colis se trouvaient des cartes de Pâques ou de Pessah, des gâteries, ainsi que d'autres petites surprises, pour leur remonter le moral et leur rappeler que nous ne les oublions pas. Dans la région de Calgary en Alberta, afin de fournir du réconfort à des patients en milieux hospitaliers qui sont confrontés à des défis en santé mentale, une communauté d'artisans a fabriqué et a fait don de plus de 280 courtepointes. Ces gestes de générosité et de gentillesse nous rappellent combien nos actions peuvent avoir tout un effet sur la santé mentale et le bien-être des autres. Restons unis et continuons de faire preuve de bonté envers les autres.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où la maladie se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada fait régulièrement le point à intention des Canadiens sur le nombre de vaccins administrés , la couverture vaccinale et la surveillance continue de l' innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des données nationales ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection tandis que nous continuons d'exécuter les programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 147 463 cas de COVID-19, dont 23 763 décès. Nous enregistrons actuellement 89 167 cas actifs. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Ils nous montrent également, avec les résultats des études sérologiques, qu'une très grande majorité des Canadiens demeurent susceptibles de contracter la COVID-19 (en anglais seulement). Tandis que nous effectuons plus rapidement la livraison des vaccins, il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue et durable grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous disposons désormais de plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, présentant des avantages uniques, dont l'utilisation est autorisée au Canada. Comme la couverture vaccinale est de plus en plus grande au Canada, nous en constatons les bienfaits chez les populations vulnérables prioritaires. Le fait d'effectuer les livraisons de vaccins et de procéder à la vaccination plus rapidement procureront davantage de bienfaits qui protégeront plus de Canadiens au cours des semaines et des mois à venir.

Cependant, puisque la vitesse propagation de la COVID-19 s'accélère, et puisque nous constatons une augmentation inquiétante de la proportion des cas de variants préoccupants très contagieux, il faut maintenir l'application des mesures de santé publique rigoureuses et des précautions personnelles strictes dans les endroits où la COVID-19 se propage. Les dernières données nationales montrent une moyenne quotidienne sur sept jours de 8 616 nouveaux cas (du 15 au 21 avril), une augmentation de 2 % par rapport aux sept jours précédents. Les taux d'infection élevés que nous observons sur une période soutenue influent également sur les indicateurs de gravité de la COVID-19, particulièrement dans les régions où la propagation de la COVID-19 est élevée. Cette hausse du nombre de cas graves et critiques exerce de nouveau des pressions sur le système de santé et le personnel du domaine de la santé. Les données des provinces et des territoires indiquent qu'en moyenne 4 058 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la dernière période de sept jours (du 15 au 21 avril) ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à la semaine précédente. En moyenne, 1 233 de ces personnes étaient traitées dans des unités de soins intensifs, une hausse de 21 %, comparativement à la semaine précédente. Les tendances en matière de mortalité continuent également de croître; nous avons enregistré une moyenne de 45 décès par jour, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à la semaine précédente.

Alors que la COVID-19 continue de toucher des personnes de tous âges au Canada, les taux d'infection sont les plus élevés chez les personnes de 20 à 39 ans. Par ailleurs, nous constatons un nombre accru d'adultes âgés de moins de 60 ans qui sont traités pour la COVID-19 dans des hôpitaux, y compris dans des unités de soins intensifs. Il s'agit d'un rappel que les personnes de tout âge peuvent tomber gravement malades, et les données montrent qu'il peut exister un lien entre variants préoccupants et une augmentation des cas graves de la maladie et des risques de décès (en anglais seulement). De plus, la transmission de la COVID-19 chez les jeunes adultes, qui se déplacent fréquemment et qui entretiennent plusieurs relations sociales, est un risque continu au sein des populations vulnérables et des milieux où le risque est élevé. En date du 21 avril, un total de 73 158 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada, dont 70 253 cas du variant B.1.1.7, 2 478 cas du variant P.1 et 427 cas du variant B.1.351. Il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg, car il y a beaucoup d'autres cas positifs de COVID-19 présentant des mutations qui pourraient indiquer des variants préoccupants. La majorité des cas de variants préoccupants recensés au Canada correspondent toujours au variant B.1.1.7, qui a remplacé le virus original pour devenir la souche dominante dans certaines régions. Parallèlement, l'augmentation des cas du variant P.1 au cours des dernières semaines demeure une source d'inquiétude, surtout que les données préliminaires qui indiquent que les vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces contre le variant P.1, ce qui rend le contrôle de sa propagation encore plus important.

Les Canadiens sont priés de rester vigilants, de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur).

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

