OTTAWA, ON, le 6 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« Il y a eu 105 536 cas d'infection à la COVID-19 au Canada, dont 8 684 décès. Des personnes infectées, 66 % sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 2 940 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 39 000 personnes chaque jour, dont 1 % a reçu un résultat positif.

De nombreux Canadiens savent par expérience que les animaux sont de bons compagnons et qu'ils peuvent améliorer le bien-être physique et mental, ce qui est particulièrement vrai en période de grand stress comme la pandémie actuelle.



Même si la propagation de la COVID-19 est attribuable à la transmission entre humains, vous vous demandez peut-être si votre animal de compagnie peut l'attraper aussi. Les recherches à ce sujet se poursuivent, mais jusqu'à maintenant, rien n'indique que les animaux de compagnie comme les chiens et les chats peuvent transmettre la maladie aux humains. Ils peuvent toutefois attraper la COVID-19 au contact d'une personne infectée, mais on ne sait toujours pas avec certitude combien de fois et dans quelles circonstances cela se produit.

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 :

gardez vos distances avec vos animaux jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux;

demandez à un autre membre de votre famille ou à un ami qui n'est pas malade de s'occuper de vos animaux de compagnie;

si ce n'est pas possible, appliquez toujours de bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire lavez-vous les mains souvent, surtout avant et après avoir touché les animaux, leur nourriture et leurs fournitures.

Il est toujours important que vous vous laviez les mains avant et après avoir touché votre animal de compagnie ou ses effets, comme les jouets, la nourriture et les bols d'eau. Si vous sortez promener votre chien, restez à une distance de deux mètres par rapport aux autres promeneurs de chiens. Enfin, comme vous le feriez pour les humains qui font partie de votre bulle, n'oubliez pas de protéger aussi les animaux de votre bulle.

Consultez le site Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les nombres de cas les plus récents ainsi que des conseils et des mesures de santé publique. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]