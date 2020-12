Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 5 décembre 2020

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Alors que la recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 402 569 cas de COVID-19, dont 12 496 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme ces chiffres sont élevés et que beaucoup de régions connaissent toujours une croissance rapide, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens demeurent vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi il est important que chacun continue de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa collectivité.

À l'heure actuelle, il y a 69 977 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de 6 168 nouveaux cas (du 27 novembre au 3 décembre) et montrent que 74 596 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 7,4 % ont obtenu un résultat positif (du 22 au 28 novembre).

Le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter dans tout le pays. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 2 490 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens quotidiennement au cours de la dernière période de sept jours (du 27 novembre au 3 décembre), dont 489 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 87 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Les dernières prévisions à plus long terme, fondées sur un modèle de l'Université Simon Fraser, indiquent que si nous continuons sur la même trajectoire, nous pourrions nous retrouver avec 10 000 cas par jour d'ici à la fin du mois de janvier. Les effets de la propagation continue dans la communauté se font de plus en plus sentir dans les populations et les contextes à risques élevés, y compris dans les établissements de soins de longue durée et dans les hôpitaux. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là, et nous sommes tous touchés, car nos travailleurs de la santé et notre système de soin supportent une lourde charge, et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées ce qui alourdit l'arriéré qui existe déjà.

La progression de la COVID-19 s'est accompagnée de bien des nouvelles difficiles au moment où de plus en plus de régions enregistrent des taux d'infection élevés et où le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter dans tout le pays. Les Canadiens ont fait des sacrifices tout au long de la pandémie et malgré le long chemin qu'il nous reste à parcourir de bonnes nouvelles se profilent à l'horizon! On s'attend à ce qu'un stock initial de vaccins soit disponible au début de 2021 et même si l'approvisionnement sera limité au départ, le Canada est en bonne position pour offrir l'accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 à toute la population. Pour tenir compte des stocks initiaux limités, le Comité consultatif national sur l'immunisation (CCNI) a publié la dernière version de ses lignes directrices dans laquelle il présente d'autres recommandations pour établir la séquence d'immunisation précoce des populations clés contre la COVID-19.

Nous n'en sommes pas encore tout à fait à un vaccin contre la COVID-19 et nous devons être prêts à surmonter un ensemble d'obstacles logistiques et opérationnels, mais une chose est sûre : tous les vaccins dont l'utilisation sera approuvée au Canada devront répondre aux critères de qualité, d'innocuité et d'efficacité les plus élevés qui sont fixés au moyen du processus d'examen réglementaire rigoureux de Santé Canada.

Tandis que nous continuons à préparer le terrain en vue de contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable au moyen de vaccins sûrs et efficaces, le Canada doit poursuivre son effort collectif, et les individus et les autorités de santé publique doivent continuer de maintenir les mesures d'intervention, tout en trouvant un équilibre entre les conséquences sanitaires, sociales et économiques. Tous les Canadiens sont priés de continuer à prendre de mesures individuelles pour assurer leur sûreté et celle de leurs proches, tout en faisant de leur mieux pour protéger les populations et les communautés qui risquent de subir des conséquences graves. Pour ce faire, nous devons continuer de limiter nos contacts étroits aux personnes de notre ménage et réduire nos interactions en personne aux courses et aux activités essentielles tout en suivant toujours les principales mesures de santé publique à la lettre : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, maintenez une distance physique, portez un masque au besoin (y compris à l'intérieur avec des gens autres que ceux de votre ménage), et respectez les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. Évitez autant que possible les BEC : les endroits bondés, les situations de contact étroit qui ne permettent pas de maintenir une distance de deux mètres et les espaces clos mal aérés. Il est important que vous suiviez les directives de vos autorités locales de santé publique.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés et en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Veuillez consulter mon document d'information pour obtenir plus de renseignements et de ressources sur les moyens de réduire les risques d'infection à la COVID-19, et de vous protéger vous-mêmes ainsi que les autres. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]