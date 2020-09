OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 156 961 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 291 décès. Des laboratoires de partout au pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de COVID-19 de 71 000 personnes en moyenne au cours de la dernière semaine, dont 1,7 % a obtenu un résultat positif. En moyenne, 1 471 cas ont été signalés quotidiennement au Canada au cours des sept derniers jours.

Comme vous le savez, les effets de la pandémie sur la santé sont considérables et ne touchent pas que ceux atteints de la COVID-19. La plupart des autorités de santé publique partout au Canada signalent des augmentations importantes des effets néfastes attribuables aux opioïdes, dont des décès. Par exemple, de mars à juillet, la Colombie-Britannique a signalé 754 décès par surdoses, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Malheureusement, de nombreuses autres administrations ont également signalé un nombre sans précédent d'effets néfastes attribuables aux opioïdes. Partout au pays, les autorités de santé locales travaillent avec les collectivités pour renverser la tendance.

Pendant le mois de septembre, des villes, des organisations et des personnes partout au Canada soulignent des journées de rétablissement. Par l'entremise d'activités virtuelles, les collectivités montrent leur soutien aux personnes qui sont en cure de désintoxication d'un trouble lié à la consommation de substances.

Il est essentiel de maintenir le nombre de cas à un niveau gérable pour aider les Canadiens qui sont aux prises avec un trouble lié à la consommation de substances et qui sont en cure de désintoxication. Tandis que la distanciation, le maintien d'un petit cercle de contacts et d'autres mesures de santé publique permettent de réduire efficacement la propagation de la COVID-19, ces mesures peuvent également accroître le sentiment d'isolement et créer des obstacles pour les personnes qui souhaitent obtenir des services de désintoxication et qui en ont besoin.

C'est pourquoi il est plus important que jamais de prendre soin de nous-même. Si vous êtes aux prises avec des problèmes de consommation de substances ou d'autres problèmes de santé mentale, vous pouvez obtenir de l'aide. Vous trouverez un vaste éventail de ressources sur le portail de soutien en matière de santé mentale et de consommations de substances Espace mieux-être Canada. Vous pouvez également accéder au portail à partir du site Canada.ca/le-coronavirus et de l'application de COVID-19 du Canada.

Le trouble lié à la consommation de substances n'est pas un choix, c'est un problème de santé traitable comportant plusieurs voies vers le rétablissement et le mieux-être. Il est toujours important de démontrer de la compassion, d'avoir de la compréhension et d'exprimer du soutien à ceux qui sont en cure de désintoxication en raison d'une dépendance. Si vous connaissez une personne dans cette situation, tendez-lui la main pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule.

Pour réussir à sortir de la pandémie, nous devons tous nous engager de nouveau à nous entraider en respectant les mesures de protection individuelle, notamment maintenir une distance physique appropriée, avoir une bonne hygiène des mains, porter un masque non médical comme recommandé, limiter les contacts en personne autant que possible à un petit cercle stable de personnes de confiance et respecter la règle d'or de rester à la maison et de s'isoler des autres si on éprouve des symptômes, même lorsqu'ils sont faibles.

Apportons tous notre contribution pour nous entraider. »

