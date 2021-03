La pandémie de la COVID-19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Grâce au portail en ligne Espace mieux-être Canada, les personnes de tous âges partout au pays peuvent avoir un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et d'utilisation de substances sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Les plus récentes données nationales sur les méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, publiées hier, montrent l'ampleur des répercussions qu'a la pandémie de COVID-19 sur la crise des surdoses actuelle qui ont des conséquences tragiques pour les personnes qui consomment des substances, leurs familles et les collectivités de tout le pays. Les surdoses liées aux opioïdes ont coûté la vie à 3 351 personnes entre avril, soit au début de la pandémie au Canada, et septembre 2020. De plus, des rapports récents de Statistique Canada indiquent que les décès par surdose pourraient représenter une partie du nombre accru de décès observé au Canada à l'automne 2020. Au-delà des décès, des milliers d'autres personnes ont été hospitalisées en raison de surdoses liées aux opioïdes, dont certaines ont subi des séquelles à long terme sur la santé, comme des lésions cérébrales. Hier, la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, et moi-même avons publié une déclaration conjointe en tant que coprésidentes du Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes. Ensemble, nous devons continuer à lutter contre ces tendances inquiétantes en soutenant les mesures fondées sur des données probantes qui sauvent des vies, comme les traitements par agonistes opioïdes, notamment en offrant des solutions de rechange plus sûres à l'approvisionnement en traitements assistés par médicaments, et en augmentant l'accès à la naloxone pour renverser les effets des surdoses. La dépendance est un problème médical traitable - nous pouvons tous améliorer les choses en traitant avec compassion les personnes qui consomment des substances.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada présente des mises à jour régulières aux Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection, tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 946 370 cas de COVID-19, dont 22 759 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Ils nous montrent également, avec les résultats des études sérologiques, que la vaste majorité des Canadiens demeurent susceptibles de contracter la COVID-19 (en anglais seulement). Tandis que nous procédons plus rapidement au déploiement des vaccins, il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité qu'une immunité répandue et durable puisse être atteinte grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous disposons désormais de plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, présentant des avantages uniques, dont l'utilisation est autorisée au Canada.

Toutefois, la transmission de la COVID-19 s'est stabilisée à un niveau élevé depuis la mi-février et le nombre moyen de cas quotidiens croît. Les dernières données nationales montrent une moyenne quotidienne sur sept jours de 3 869 nouveaux cas (du 18 au 24 mars). Le pays recense 37 100 cas actifs en ce moment. Alors que la COVID-19 continue de toucher les personnes de tous âges au Canada, les taux d'infection sont les plus élevés chez les personnes de 20 à 39 ans. Les cas graves sont moins courants chez les jeunes adultes, mais il importe de se rappeler que les personnes de tout âge peuvent tomber gravement malades. De plus, la transmission de la COVID-19 chez des adultes plus jeunes, plus mobiles et ayant plus de liens sociaux présente un risque continu de propagation chez les populations plus vulnérables et dans les milieux à risque élevé. L'émergence et la propagation de certains variants du virus SRAS-Cov-2 occasionnent une plus grande préoccupation. En date du 24 mars, un total de 6 325 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada, soit 5 882 du variant B.1.1.7, 251 du variant B.1.351 et 192 du variant P.1. En raison de l'augmentation du nombre de cas, de de l'inversion des tendances en matière de gravité et de l'augmentation de la proportion de cas de variants préoccupants dans les régions les plus durement touchées, il faut rester vigilant. Le maintien de l'application des mesures de santé publique et des précautions personnelles est crucial pour réduire les taux d'infection et prévenir la propagation plus grande des nouveaux variants dans les régions où il pourrait y avoir une recrudescence de l'épidémie.

À l'échelle nationale, nous observons une stabilisation ou une augmentation du nombre des indicateurs tardifs de la gravité de la COVID-19. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 2 166 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la dernière période de sept jours (du 18 au 24 mars), dont 599 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 29 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Même si nous exécutons plus rapidement les programmes de vaccination, il est important de demeurer très prudent. Tout allégement des mesures de santé publique doit se faire lentement en réalisant plus de tests, de dépistage et d'analyse génomique pour détecter les variants préoccupants. Plus particulièrement, il faut disposer d'une capacité suffisante de recherche des contacts et de soutien pour un isolement efficace, compte tenu de la transmissibilité accrue des variants préoccupants.

Les Canadiens sont priés de rester vigilants, de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où la distance physique est difficile à maintenir).

Visez à avoir le moins d'interactions possible avec le moins de personnes possible, le moins longtemps possible, à la distance la plus grande possible, tout en portant un masque bien ajusté. C'est une règle simple que nous pouvons tous appliquer pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

