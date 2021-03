OTTAWA, le 21 mars 2021 /CNW/ -

La pandémie de la COVID-19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Grâce au portail en ligne Espace mieux-être Canada, les personnes de tous âges partout au pays peuvent avoir un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et d'utilisation de substances sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dans certaines régions du Canada, les variants préoccupants représentent une proportion de plus en plus élevée de cas et sont associés à un plus grand nombre d'éclosions. Le moment est crucial. Si nous pouvons maintenir les mesures de protection personnelle et limiter nos contacts pour un dernier effort en vue de réduire les taux d'infection à la COVID-19 tandis que les programmes de vaccination s'intensifient, nous pourrons laisser la voie libre aux vaccins pour qu'ils remplissent leur rôle. Nous constatons déjà les avantages des vaccins dans les populations à risque élevé, avec une réduction des taux d'infection à la COVID-19 chez les adultes de plus de 80 ans et une diminution des éclosions dans les établissements de soins de longue durée.

Chaque semaine, le nombre de doses de vaccins contre la COVID-19 administrées atteint un nouveau record, et nous pouvons nous attendre à ce que les avantages soient de plus en plus importants. Plus de 670 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées rien que la semaine dernière, et plus de 3,68 millions de doses ont été administrées jusqu'à maintenant dans tout le Canada, en date du 19 mars.

Veiller à ce que tous les vaccins dont l'utilisation est autorisée au Canada soient sûrs et efficaces est une priorité pour les autorités sanitaires à tous les niveaux, qui continuent de surveiller, d'enquêter et de faire rapport par le biais des systèmes canadiens de surveillance de l'innocuité des vaccins. À ce jour, aucun problème inattendu quant à l'innocuité des vaccins (signaux d'innocuité) n'a été signalé au Canada. Les données nationales jusqu'au 12 mars révèlent qu'il y a eu 2 209 rapports d'événements indésirables associés à la vaccination (EIAV) relativement aux vaccins contre la COVID-19. Les EIAV comprennent tout événement médical qui survient après la vaccination, mais qui n'est pas nécessairement lié au vaccin ou au processus de vaccination. Au total, 287 EIAV signalés à ce jour - soit environ 1 sur 9 900 doses administrées - ont été considérés comme graves, tels qu'une réaction allergique sévère.

À l'échelle internationale, Santé Canada travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes de réglementation afin d'évaluer les renseignements disponibles sur les récents rapports d'incidents rares de coagulation sanguine survenus à la suite de l'administration du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca en Europe (en anglais seulement). Bien que l'on s'attende à ce que des événements rares soient détectés lorsque des vaccins sont administrés à des millions de personnes, ils doivent toujours être pris au sérieux et faire l'objet d'une enquête approfondie. Selon l'évaluation des données disponibles à ce jour, il a été déterminé que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global de formation de caillots sanguins. Cependant, il est possible que le vaccin soit lié à des cas très rares, mais graves, de caillots sanguins associés à la thrombocytopénie, c'est-à-dire un faible taux de plaquettes sanguines, y compris des cas de caillots dans les vaisseaux drainant le sang du cerveau (thrombose veineuse cérébrale [TVC]) ou de caillots sanguins dans plusieurs vaisseaux sanguins (coagulation intravasculaire disséminée [CIVD]). Ces cas méritent une analyse plus approfondie, et Santé Canada continue de collaborer avec des organismes de réglementation internationaux afin d'examiner les nouvelles données à mesure qu'elles deviennent disponibles, notamment en ce qui concerne ces événements rares.

D'après les renseignements dont nous disposons à ce jour, Santé Canada confirme que les avantages du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, en ce qui concerne la protection des Canadiens contre les conséquences graves de la COVID-19, continuent de l'emporter sur les risques, malgré un lien possible avec un type rare de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes sanguines. Comme les données disponibles sur la question à l'échelle internationale évoluent rapidement, je continuerai de tenir les Canadiens au courant des renseignements les plus récents, afin de les aider à prendre des décisions éclairées concernant la vaccination contre la COVID-19.

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada présente des mises à jour régulières aux Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection, tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 930 516 cas de COVID-19, dont 22 643 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Ils nous montrent également, avec les résultats des études sérologiques, que la vaste majorité des Canadiens demeurent susceptibles de contracter la COVID-19 (en anglais seulement). Tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination dans tout le Canada, il y a lieu d'être optimiste quant à la possibilité qu'une immunité répandue et durable puisse être atteinte grâce à la vaccination contre la COVID-19. Nous disposons désormais de plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, présentant des avantages uniques, dont l'utilisation est autorisée au Canada.

Toutefois, la transmission de la COVID-19 s'est stabilisée à un niveau élevé depuis la mi-février et le nombre moyen de cas quotidiens est à la hausse. Les dernières données nationales montrent une moyenne quotidienne sur sept jours de 3 297 nouveaux cas (du 12 au 18 mars). Le pays recense 34 283 cas actifs en ce moment. Alors que la COVID-19 continue de toucher les personnes de tous âges au Canada, les taux d'infection sont les plus élevés chez les personnes de 20 à 39 ans. Les complications graves sont moins courantes chez les jeunes adultes, mais il importe de se rappeler qu'elles peuvent survenir à tout âge. De plus, la transmission de la COVID-19 chez des adultes plus jeunes, plus mobiles et ayant plus de liens sociaux présente un risque continu de propagation chez les populations plus vulnérables et dans les milieux à risque élevé. L'émergence et la propagation de certains variants du virus SRAS-Cov-2 occasionnent une plus grande préoccupation. Durant la semaine du 7 au 13 mars, 102 676 tests ont été effectués en moyenne chaque jour au Canada, dont 3,2 % étaient positifs à la COVID-19. En date du 18 mars, un total de 4 499 cas de variants préoccupants ont été signalés au Canada, soit 4 169 du variant B.1.1.7, 241 du variant B.1.351 et 89 du variant P.1. En raison de l'augmentation continue des cas de variants plus contagieux, le maintien de l'application des mesures de santé publique et celles de protection personnelle est crucial pour réduire les taux d'infection et éviter une recrudescence de l'épidémie et les cas graves qui en découleraient, notamment les hospitalisations et les décès.

À l'échelle nationale, nous observons une stabilisation ou une légère augmentation de la baisse des indicateurs tardifs de la gravité de la COVID-19. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 2 057 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la dernière période de sept jours (du 12 au 18 mars), dont 561 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 31 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Même si nous exécutons plus rapidement les programmes de vaccination, il est important de demeurer très prudent. Tout allégement des mesures de santé publique doit se faire lentement en réalisant plus de tests, de dépistage et d'analyse génomique pour détecter les variants préoccupants. Plus particulièrement, il faut disposer d'une capacité suffisante de recherche des contacts et de soutien pour un isolement efficace, compte tenu de la transmissibilité accrue des variants préoccupants.

Les Canadiens sont priés de rester vigilants, de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où la distance physique est difficile à maintenir).

Visez à avoir le moins d'interactions possible avec le moins de personnes possible, le moins longtemps possible, à la distance la plus grande possible, tout en portant un masque bien ajusté. C'est une règle simple que nous pouvons tous appliquer pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, tandis que nous poursuivons le déploiement des programmes de vaccination pour protéger tous les Canadiens.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

