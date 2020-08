OTTAWA, ON, le 20 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Il y a eu 123 490 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 049 décès. Des personnes infectées, 89 % sont maintenant rétablies. Jusqu'à maintenant, les laboratoires du Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 925 446 personnes. Au cours de la dernière semaine, plus de 48 700 personnes en moyenne ont été testées chaque jour, dont 0,8 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas au pays a varié entre 350 et 500 cas par jour, et un peu plus de 390 cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Alors que les autorités de la santé publique et les Canadiens ne ménagent pas leurs efforts pour limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons de près les indicateurs d'activité de la maladie, dont le nombre de cas quotidiens, le nombre de cas hospitalisés et le pourcentage de personnes ayant un reçu un résultat positif afin d'informer et d'adapter nos actions au besoin.

Le nombre moyen de cas quotidiens demeure dans la fourchette de 350 à 500 nouveaux cas signalés chaque jour dans tout le pays, ce qui montre que nous maintenons actuellement le taux d'infection à un niveau gérable. Les indicateurs de gravité de la COVID-19, notamment le nombre d'hospitalisations et de décès, demeurent à un niveau faible. Au cours des dernières semaines, les groupes d'âge plus jeunes représentaient une grande proportion des cas de COVID-19. En comparaison à tous les autres groupes d'âge, les taux d'incidence sont demeurés les plus élevés dans le groupe des 20 à 29 ans. Toutefois, les taux d'incidence semblent baisser quelque peu dans ce groupe d'âge depuis le pic d'incidence de la mi-juillet.

Étant donné que la COVID-19 peut constituer un réservoir pour le virus dans n'importe quel groupe d'âge, nous devons examiner où le virus pourrait se propager ensuite et poursuivre les efforts visant à protéger les personnes et les milieux à risque élevé de complications graves. Nous surveillons de près l'augmentation de l'incidence dans les groupes de personnes plus âgés et l'augmentation possible des hospitalisations ou des admissions aux soins intensifs qui pourraient indiquer un changement dans les modes de transmission.

Nous avons tous un rôle à jouer pour garder sous contrôle la propagation de la COVID-19 et protéger les personnes à risque élevé de complications graves. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions appropriées, nous serons en mesure de prendre des décisions éclairées pour nous protéger, protéger nos familles et nos collectivités. Des conseils et des renseignements supplémentaires pour améliorer votre savoir-faire au sujet de la COVID-19 sont accessibles ici. »

