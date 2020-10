OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 158 758 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 297 décès. Des laboratoires partout au pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes en moyenne au cours de la dernière semaine; dont 1,8 % a obtenu un résultat positif. Le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter. En moyenne, 1 572 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au Canada au cours des sept derniers jours. La majorité (environ 80 %) de ces cas ont été enregistrés au Québec et en Ontario. Ces provinces ont également observé une augmentation du nombre de cas qui ont dû être hospitalisés au cours des dernières semaines. Sur le plan national, il y a eu en moyenne 480 personnes hospitalisées pour la COVID-19 dans les hôpitaux du pays chaque jour et huit décès au cours de la dernière semaine.

Aujourd'hui, c'est la Journée nationale des aînés, ainsi que la Journée internationale des personnes âgées. C'est l'occasion pour nous de célébrer les adultes âgés partout au pays. La COVID-19 a eu un effet particulièrement dévastateur sur les personnes âgées et leurs proches. Au cours de la première vague, plus de 1 000 éclosions distinctes ont eu lieu dans les établissements de soins de longue durée et avec services, ce qui représente environ 20 % des cas confirmés et, tragiquement, plus de 80 % des décès.

Même si, en ce moment, la transmission chez les aînés n'est pas aussi importante qu'elle ne l'a été, cette population demeure à haut risque de subir des conséquences graves en raison de la COVID-19. Nous devons tous faire notre part pour réduire le risque de transmission aux autres, y compris les aînés, en suivant systématiquement les mesures sanitaires dont l'efficacité a été démontrée. Pratiquez la distanciation physique, lavez-vous les mains fréquemment et portez un masque non médical ou un couvre-visage dans les espaces clos, les lieux achalandés et les situations de contacts étroits quand il est difficile de garder vos distances. Et surtout, restez à la maison et isolez-vous si vous présentez des symptômes de COVID-19, même s'ils sont faibles.

La pandémie peut aussi avoir des effets accrus sur la santé mentale des personnes âgées, qui peuvent ressentir plus intensément de la solitude, de la tristesse, de la détresse ou du désespoir. Pour de nombreux aînés, la distanciation physique a rendu très difficile les visites avec la famille et les amis. J'encourage vivement tout le monde à prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées de sa famille et de celle de ses amis, ainsi que des aînés de sa communauté virtuellement, par téléphone ou même en envoyant une lettre ou un colis pour les réconforter. Cela pourrait aider grandement un être cher et vous aider à prendre soin de vous en cette période particulièrement difficile. De plus, il est important que les aînés restent actifs physiquement le plus possible, dans la maison ou dehors, en faisant une marche.

Et si vous avez besoin d'aide, sachez que vous n'êtes pas seul. Ne tardez pas à aller chercher du soutien. Vous trouverez sur Espace mieux-être Canada des ressources en santé mentale, y compris des services professionnels de counseling.

Canadiens de tous âges, travaillons ensemble pour être tous en sécurité.

Pour plus de renseignements sur les ressources pour les aînés, rendez-vous sur : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-aines-aidants-naturels.html

Lisez le document Renseignements et ressources sur la COVID-19 pour comprendre les risques et connaître les précautions à prendre pour vous garder en sécurité, vous, votre famille et les autres. »

