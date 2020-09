Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 19 septembre 2020

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 141 911 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 205 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Les laboratoires de tout le pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de la COVID-19 de 47 111 personnes au cours de la dernière semaine, 1,4 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. En date du vendredi 18 septembre, le nombre moyen de cas par jour était de 849 au cours des sept derniers jours. Comme les provinces et les territoires ne signalent pas tous les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour du nombre moyen de cas par jour sera présentée mardi prochain, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Comme je l'ai indiqué dans ma déclaration de vendredi, l'augmentation constante du nombre de cas déclarés quotidiennement au Canada est un indicateur de l'accélération de la croissance de l'épidémie. Cette évolution accroît la pression sur les autorités locales de santé publique, dont le travail est essentiel pour interrompre les nouvelles chaînes de transmission et gérer l'épidémie. Par conséquent, l'accélération de la croissance augmente le risque de propagation de la COVID-19 au-delà des niveaux gérables dans les zones où le virus se répand le plus rapidement.

J'encourage vivement tous les Canadiens à prendre des mesures dès maintenant pour ralentir la propagation du virus. Outre le strict respect des mesures de protection personnelle (p. ex. l'éloignement physique, le lavage des mains et le port de masques non médicaux, s'il y a lieu), nous devons tous réduire au minimum le nombre de nos contacts. Plus important encore, restez chez vous et isolez-vous des autres si vous ressentez des symptômes, même légers.

Plus nous déplaçons nos activités à l'intérieur, plus le risque de propagation est grand. Lorsque vous envisagez de participer à une activité ou à un événement, n'oubliez pas que même si vous connaissez les personnes qui y participent, chaque personne en dehors de votre ménage ou de votre cercle de contacts étroits augmente considérablement le risque d'exposition au virus. Il est plus sûr de limiter vos contacts en personne à votre cercle de contacts étroits fiable, actuel et habituel. Pour de plus amples renseignements sur les façons de réduire les risques d'infection et de propagation du virus, lisez mon document d'information sur les Renseignements et ressources sur la COVID-19. »

