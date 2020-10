OTTAWA, ON, le 18 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« On a signalé 196 321 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 746 décès. À l'échelle nationale, il y a 21 129 cas actifs. Selon les données nationales de la dernière période de sept jours, des laboratoires de tout le Canada ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de plus de 77 000 personnes en moyenne, dont 2,4 % ont reçu un résultat positif. En date du vendredi 16 octobre 2020, le nombre moyen de cas signalés quotidiennement au Canada sur une période de sept jours s'élevait à 2 310. Comme les provinces et les territoires ne signalent pas tous les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour du nombre moyen de cas par jour sera présentée mardi, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Après nos nombreux mois passés avec la COVID-19, nous avons tous fait d'énormes sacrifices et, aussi, beaucoup appris. Notre défi, aujourd'hui et pour l'avenir, est de rester unis dans nos efforts pour ramener le Canada sur la bonne voie. Notre objectif est de ramener le nombre de cas de COVID-19 à un niveau gérable. Toutefois, la Santé publique n'y arrivera pas seule. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, des travailleurs essentiels aux bénévoles, en passant par les entreprises, les lieux de travail et les citoyens ordinaires de partout au Canada.

Nous pouvons tous contribuer en nous engageant à suivre les pratiques éprouvées de santé publique, ce qui comprend l'auto-isolement chez soi si vous avez des symptômes, le maintien de l'éloignement physique, le port d'un masque au besoin, le respect de l'hygiène des mains et de l'étiquette respiratoire en cas de toux ainsi que le nettoyage et la désinfection des surfaces. Nous pouvons aussi en faire encore plus en diffusant de l'information digne de foi sur la prévention de la COVID-19 et les risques de contracter la maladie et sur les mesures pour réduire la COVID-19 dans votre communauté, ou encore en téléchargeant l'application Alerte COVID pour briser le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Allez lire mon document d'information pour avoir d'autres renseignements et ressources sur la COVID-19 et pour accroître votre savoir-faire en matière de COVID-19, et utilisez vos connaissances pour appuyer, guider et encourager les autres.

Vous utilisez une plateforme qui vous permet de rejoindre un public encore plus vaste, comme Twitter, TikTok, Instagram, YouTube ou une communauté de joueurs? Voici quelques ressources de sensibilisation sur la COVID-19, dont des images, qui pourraient vous être utiles pour transmettre les mesures que nous pouvons tous prendre pour ramener la propagation de COVID-19 au Canada sur la voie de la combustion lente. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

