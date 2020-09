OTTAWA, ON, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a diffusé la déclaration suivante aujourd'hui :

« On dénombre 138 803 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 188 décès. Quatre-vingt-huit pour cent des personnes sont désormais guéries. Des laboratoires de partout au Canada ont testé en moyenne 47 111 personnes par jour au cours de la dernière semaine et 1,4 % des tests se sont révélés positifs. En moyenne, 722 nouveaux cas ont été déclarés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Nous aimerions prendre le temps aujourd'hui de souligner que plus de six millions de Canadiens ont subi un test de dépistage de la COVID-19 au cours des derniers mois, et, à l'heure actuelle, 300 000 personnes subissent un test chaque semaine au Canada. Je tiens à remercier tous les Canadiens qui ont décidé de subir un test.

Depuis le début de la pandémie, plus de six mois, les représentants de la santé publique comme nous-mêmes ont souvent souligné ce que chacun peut faire pour se protéger et protéger sa famille et sa collectivité. Une grande part de ces conseils ont mis l'accent sur des mesures de prévention qui se sont révélées efficaces, comme rester à la maison et à l'écart des autres si l'on ressent des symptômes, même légers, maintenir une distance de deux mètres des autres dans les lieux publics, porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu'il est difficile de respecter les règles de distanciation physique et maintenir une bonne hygiène des mains.

Cela dit, l'une des mesures de santé publique les plus importantes que nous pouvons prendre si nous ressentons des symptômes ou pensons avoir été exposés à quelqu'un atteint de la COVID-19 est de passer un test de dépistage. Pour vous aider à décider si vous devez passer un test de dépistage de la COVID-19 et à déterminer comment passer un tel test, vous pouvez utiliser les outils d'auto-évaluation sur la COVID-19 accessibles en ligne.

Les tests permettent aux autorités de santé publique locales de briser les chaînes de transmission et de limiter la propagation du virus grâce à la détection des cas et la recherche des contacts, ainsi que l'isolement et la mise en quarantaine, respectivement. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des files d'attente à certaines installations de dépistage et que l'attente de résultats de test peut être stressante et bouleverser votre vie professionnelle et familiale. Toutefois, nous vous remercions de faire preuve de patience. Les mesures que vous prenez sont essentielles pour nous permettre de maintenir les activités liées à la COVID-19 à un niveaugérable.

Se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 est un acte de bonté, et franchement, de bravoure qui signifie que vous choisissez non seulement de vous protéger, mais aussi de protéger les gens qui vous entourent. Si le résultat du test s'avère positif, les autorités de santé publique locales aviseront les personnes pouvant avoir été exposées afin que ces dernières puissent prendre des mesures pour isoler et subir un test si elles présentent des symptômes.

Si vous connaissez quelqu'un qui subit un test de dépistage de la COVID-19 ou qui est en attente de résultat, vous pouvez l'aider en lui offrant votre aide, que ce soit faire une course urgente, déposer des provisions à sa porte ou communiquer avec lui virtuellement pour lui rappeler qu'il n'est pas seul pendant son isolement et dans l'attente de son résultat. Nous aurons tous besoin d'un tel appui si nous recevons un diagnostic positif.

Une autre façon de contribuer à interrompre le cycle d'infection est de télécharger gratuitement sur votre téléphone l'application Alerte COVID du gouvernement du Canada. Cette application peut vous aviser d'une exposition possible avant l'apparition de symptômes tout en protégeant vos renseignements personnels. Si vous avez téléchargé l'application et avez reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, vous recevrez une clé à usage unique des autorités sanitaires de votre province ou de votre territoire que vous pourrez entrer dans l'application. L'application avisera ensuite les autres utilisateurs de l'application avec qui vous auriez pu être entrés en contact étroit alors que vous étiez contagieux. L'application ne recueille aucun renseignement permettant d'identifier les personnes ni aucune donnée de localisation.

Nous nous adaptons tous à notre nouveau mode de vie et aux nouvelles façons de reprendre l'école, le travail et nos activités commerciales. Se faisant, continuons à nous entraider, à nous protéger les uns les autres et à faire preuve de compassion et de compréhension. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les facteurs de risque de la COVID-19 et les précautions à prendre ici. »

ERRATUM

Lors de la mise à jour faite aux médias ce mardi, nous avons mentionné qu'en moyenne 838 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept jours précédents. Le calcul de cette moyenne comprenait à tord des cas qui avait été consignés pendant la fin de semaine de la fête du Travail mais qui n'avaient pas été signalés avant le mardi 8 septembre. En retirant ces cas de l'équation, la moyenne exacte du nombre de cas quotidien du 8 au 14 septembre est de 696 cas. De plus, la moyenne exacte du nombre de cas quotidien du 7 au 13 septembre est de 681, et non pas 618 comme il a été mentionné dans notre déclaration de lundi. Nous sommes navrés de ces erreurs. Toutefois, nous sommes toujours préoccupés de l'augmentation constante du nombre de cas quotidien à l'échelle nationale mentionné au cours des dernières semaines.

