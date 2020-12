OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Alors que la recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la maladie se propage, où la transmission est la plus forte et quelles sont les répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des chiffres et des tendances à l'échelle nationale, et les mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 475 214 cas de COVID-19, dont 13 659 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme ces chiffres sont élevés et que beaucoup de régions enregistrent toujours des taux élevés d'infection, il est important de se rappeler que la grande majorité des Canadiens demeurent vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi il est important que chacun continue de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa communauté.

À l'heure actuelle, il y a 75 580 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales font état de moyennes quotidiennes de 6 597 nouveaux cas (du 9 au 15 décembre). La COVID-19 se propage chez les gens de tout âge, et les taux d'infection sont élevés dans tous les groupes d'âge. Toutefois, à l'échelle nationale, les taux d'infection demeurent les plus élevés chez les personnes de 80 ans ou plus qui sont les plus susceptibles de subir des conséquences graves.

De même, des éclosions continuent de se produire au sein des populations et des communautés à risque élevé, y compris dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, les habitations collectives, les communautés autochtones et les régions éloignées du pays. Les semaines et les mois de forte transmission se traduisent encore par une augmentation du nombre de cas graves et de décès, de graves perturbations des services de santé ainsi que des défis continus pour les régions qui ne sont pas bien équipées pour gérer des urgences médicales complexes.

À l'échelle nationale, on enregistre toujours une hausse des hospitalisations et des décès, qui ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie. Selon les données provinciales et territoriales, 3 096 personnes atteintes de la COVID-19 en moyenne ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 9 au 15 décembre), dont 629 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 113 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour. Cette situation continue d'exercer une forte pression sur les ressources locales en santé, en particulier dans les régions qui connaissent les taux d'infection les plus élevés. Nous sommes tous touchés par cette situation, car nos travailleurs de la santé et notre système de santé s'acquittent d'une lourde charge, et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées, ce qui alourdit l'arriéré préexistant.

Tandis que nous continuons à travailler au développement de vaccins sûrs et efficaces en vue de contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable, nous prions les Canadiens de de continuer à prendre des mesures individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leur famille, tout en protégeant les populations et les communautés qui courent de grands risques de subir des conséquences graves, notamment pendant la période des fêtes. Pour ce faire, nous devons continuer de limiter nos contacts étroits aux personnes de notre ménage et réduire nos interactions en personne en nous en tenant aux courses et aux activités essentielles. De plus, il faut toujours suivre les principales mesures de santé publique à la lettre : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, maintenez une distance physique, portez un masque au besoin (y compris à l'intérieur avec des gens autres que ceux de votre ménage), et respectez les règles d'hygiène, comme le lavage fréquent des mains, l'étiquette respiratoire en cas de toux et le nettoyage et la désinfection des surfaces. Évitez autant que possible les BEC : les endroits bondés, les situations de contact étroit qui ne permettent pas de maintenir une distance de deux mètres et les espaces clos mal aérés. Il est important de suivre les directives des autorités locales de santé publique.

En prévision du temps des fêtes, le Dr Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique, a eu le plaisir de s'entretenir par vidéoconférence avec le père Noël, qui était chez lui au pôle Nord. Ils ont discuté des choses que mère Noël et lui, ainsi que leur équipe de lutins, font pour protéger tout le monde pendant cette période difficile. Nous l'avons désigné travailleur essentiel afin qu'il puisse venir au Canada pour livrer ses colis comme d'habitude. Il a aussi installé les applications ArriveCAN et Alerte COVID sur son téléphone intelligent. Je peux vous assurer que le père Noël et son équipe appliquent toutes les mesures de santé publique pour pouvoir apporter en toute sécurité des cadeaux aux enfants du Canada et de partout dans le monde. Le père Noël a dit au Dr Njoo qu'il était heureux que les enfants suivent les mesures de santé publique, et je le suis aussi. Je vous encourage à continuer de le faire pour que tout le monde reste en bonne santé et en sécurité. Même si cette période des fêtes sera très différente de celles des autres années, n'oubliez pas qu'il est indispensable de nous protéger les uns les autres et de limiter la propagation de la COVID-19.

