OTTAWA, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ -

La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Aujourd'hui, dans tout le pays, à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, nous avons une autre bonne raison de nous retrousser les manches! C'est une journée idéale non seulement pour présenter le bras afin de recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, mais aussi pour se souvenir de l'importance de se retrousser la manche pour donner du sang et des produits sanguins qui peuvent sauver une vie. Votre don de sang et de produits sanguins, comme le plasma, peut contribuer à sauver une vie ou à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, des nouveau-nés aux personnes âgées. Et le besoin de dons de sang est toujours présent. Si le sang donné se conserve 42 jours, les plaquettes, qui sont utilisées dans certains traitements contre le cancer, ne se conservent que sept jours.

Merci aux personnes d'un bout à l'autre du Canada qui ont continué de donner du sang et des produits sanguins pendant la pandémie. Votre contribution a changé des vies. Vos dons incitent d'autres personnes à contribuer à la solidité de la chaîne de vie du Canada! Chaque don a des effets réels non seulement pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour leurs proches.

Pour savoir s'ils peuvent faire un don aujourd'hui, les Canadiens qui vivent en dehors du Québec peuvent :

Composer le 1-866-JE-DONNE (1-866-533-6663);

Prendre un rendez-vous en ligne sur sang.ca;

Télécharger l'application DonDeSang de la Société canadienne du sang.

Les Canadiens au Québec peuvent :

Composer le 1-888-666-HEMA (1-888-666-4362);

Prendre un rendez-vous en ligne auprès d'Héma-Québec.

La Société canadienne du sang et Héma-Québec ont mis en place des mesures contre la COVID-19, notamment des pratiques rigoureuses en matière de nettoyage et de dépistage, pour protéger tous les donneurs, les membres du personnel et les bénévoles.

La COVID-19 sévit encore au Canada, et nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour cerner les endroits les plus touchés par la maladie, où la maladie se propage et quelles en sont les répercussions sur la santé des Canadiens et sur la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Parallèlement, l'Agence de la santé publique du Canada présente des mises à jour périodiques aux Canadiens sur le nombre de vaccins administrés, sur la couverture vaccinale, et sur la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des données nationales, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour réduire les taux d'infection, tandis que nous continuons d'exécuter les programmes de vaccination, y compris l'accélération des programmes liés à la deuxième dose, afin de protéger la population et les collectivités partout au pays. Puisque moins de cas sont signalés la fin de semaine, les moyennes nationales sur sept jours ne figurent pas dans le communiqué d'aujourd'hui. Ces données sont en cours de collecte et d'analyse. Je présenterai les chiffres les plus récents dans ma déclaration de demain.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 402 126 cas de COVID-19 et 25 931 décès. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Considérés avec les études sérologiques, ces chiffres indiquent également que la grande majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19 (rapport en anglais seulement). Cependant, alors que la campagne de vaccination se déroule rapidement, on est de plus en plus optimiste quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue, robuste et durable grâce à la vaccination complète d'une forte proportion de Canadiens et Canadiennes au cours des semaines et des mois à venir.

L'immunité est encore en train de s'établir au sein de la population, et les mesures de santé publique ainsi que les précautions individuelles demeurent essentielles au contrôle de la COVID-19. Grâce aux mesures en place dans les régions fortement touchées, nous continuons d'observer une diminution importante et régulière des tendances épidémiologiques. Les dernières données à l'échelle nationale montrent que la tendance à la baisse de la transmission de la maladie se poursuit, avec une moyenne de 1 548 cas signalés par jour au cours de la dernière période de sept jours (du 4 au 10 juin), une diminution de 34 % par rapport à la semaine précédente. Pour la semaine du 30 mai au 5 juin, 72 692 tests en moyenne ont été effectués chaque jour à travers le Canada, dont 2,8 % ont donné un résultat positif pour la COVID-19, comparativement à 3,8 % la semaine précédente. D'ici à ce que la couverture vaccinale soit suffisante pour avoir une incidence importante sur la propagation de la maladie au sein de la collectivité, nous devons faire preuve de vigilance rigoureuse afin d'abaisser les taux d'infection à des niveaux faibles et gérables, et nous ne devons pas alléger les restrictions trop tôt ni trop rapidement, là où les taux d'infection sont élevés.

Avec la baisse considérable des taux d'infection au pays, le nombre total de personnes souffrant d'une forme grave et critique de la COVID-19 diminue constamment aussi. Les données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne, 1 839 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement dans des hôpitaux canadiens au cours de la période de sept jours la plus récente (du 4 au 10 juin), ce qui représente 21 % de moins que la semaine précédente. En moyenne, 795 de ces personnes étaient traitées dans des unités de soins intensifs, soit 21 % de moins que la semaine précédente. De manière comparable, le nombre moyen des décès signalés chaque jour, qui se chiffre à 31 sur une période de sept jours (du 4 au 10 juin), continue de diminuer, ce qui correspond à une baisse de 7 % comparativement à la semaine précédente.

Dans l'ensemble, la majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable à des variants préoccupants. Quatre variants préoccupants (B.1.1.7 [Alpha], B.1.351 [Bêta], P.1 [Gamma] et B.1.617, qui comprend le sous-variant B.1.617.2 [Delta]) ont été détectés dans la plupart des provinces et territoires. Bien que le variant Alpha continue de représenter la majorité des variants génétiquement séquencés au Canada, nous observons une augmentation du nombre de cas de variant Delta dans certaines régions du Canada. Tandis que le Canada poursuit sa surveillance et son analyse des variants génétiques du virus SRAS-CoV-2, notamment ses incidences dans un contexte canadien, nous savons que la vaccination, jumelée à des mesures sanitaires et individuelles, permet de réduire la propagation de la COVID-19.

Tandis que l'admissibilité au vaccin continue de prendre de l'ampleur, nous invitons tous les Canadiens à se faire vacciner et à encourager les autres à le faire dès qu'ils le pourront. En outre, tandis que les provinces et territoires accélèrent les programmes de deuxième dose, on encourage ceux qui sont admissibles à obtenir les doses prévues de vaccin contre la COVID-19, notamment la deuxième dose d'une série de deux doses de vaccin anticovidique. Cette deuxième dose, qui renforce le système immunitaire, diminue considérablement le risque de se faire infecter et d'être touché par des méfaits; elle protège contre certains variants préoccupants, dont le variant Delta, et pourrait prolonger l'immunité. Nous rappelons à la population canadienne qu'il est sécuritaire d'obtenir des produits de vaccination différents pour la première et pour la deuxième dose afin de compléter la série de vaccination à deux doses et d'obtenir une protection optimale contre la COVID-19.

Toutefois, vacciné ou non, pendant que la COVID-19 est toujours active, il est important de demeurer vigilant et de continuer à suivre les conseils des autorités locales de la santé publique et à toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Même si l'effet positif des vaccins contre la COVID-19 prend de l'ampleur : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, et évitez les voyages non essentiels. De plus, suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces, et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les bienfaits de la vaccination, j'encourage la population canadienne à communiquer avec les autorités locales en santé publique et les prestataires de soins de santé, ou à se fier aux sources fiables et crédibles, comme Canada.ca et Immunisation.ca. Ensemble, Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation, les médecins hygiénistes en chef du Canada, et d'autres spécialistes de la santé d'un bout à l'autre du pays surveillent l'innocuité, l'efficacité, et l'utilisation optimale des vaccins afin d'adapter les approches. Nous sommes résolus à donner des directives claires et fondées sur des données probantes pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada, et ce, au fur et à mesure de l'évolution de la science et de la situation.

Les Canadiens peuvent également contribuer en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Coordonnées: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]