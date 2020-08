OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 120 844 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 006 décès. Des personnes infestées, 89% sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 581 083 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 43 000 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif avec une moyenne de 376 cas signalés quotidiennement dans le pays.

Alors que les autorités de santé publique et les Canadiens partout au pays continuent de s'efforcer de limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons étroitement les indicateurs de l'activité de la maladie, dont le nombre de nouveaux cas et la proportion de personnes qui reçoivent un résultat positif chaque jour. À l'heure actuelle, nos efforts nous indiquent que nous maintenons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable. Mais le virus circule toujours au Canada; nous ne devons surtout pas baisser la garde.

À l'échelle nationale, on signale nettement moins de nouveaux cas par jour, comparativement à ce qu'on a connu au cours des semaines plus intenses d'activité de la COVID-19 au pays, de mars à juin. À la fin d'avril et au début de mai, le nombre de cas signalés a atteint un sommet à près de 1 800 par jour, puis il a baissé de façon constante pour atteindre un faible 270 au début de juillet. La transmission de la COVID-19 a augmenté récemment avec l'ouverture des espaces économiques et sociaux. Au cours des dernières semaines, il y a eu en moyenne entre 350 et 500 nouveaux cas par jour.

Heureusement, le nombre de décès déclarés par jour est demeuré faible suivant une baisse importante par rapport au sommet enregistré au début de mai alors que près de 200 décès étaient signalés quotidiennement. Moins de 10 décès ont été signalés par jour en moyenne au cours des quatre dernières semaines. Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs sont demeurées faibles dans toutes les provinces et les territoires. Il y avait moins de 400 personnes dans les hôpitaux et moins de 100 personnes aux soins intensifs partout au pays à tous les jours au cours des dernières semaines.

Le nombre moyen de jours entre la date où un cas signalé devient malade et la date à laquelle un échantillon est présenté en vue d'une analyse de laboratoire a légèrement augmenté, passant de 2,8 jours en juin à 3,2 jours du 1er au 20 juillet. Bien que ce soit une très faible hausse, il s'agit d'une tendance à suivre de près parce que la rapidité de la détection des cas est déterminante pour maintenir les taux de transmission bas. Plus vite un cas est détecté, plus vite la personne peut s'isoler, les contacts, être repérés et mis en quarantaine pour éviter la propagation.

Pour en savoir plus sur la situation épidémiologique actuelle, consultez la dernière mise à jour sur l'éclosion.

Nous connaissons les mesures de santé publique et les précautions individuelles quotidiennes à prendre pour maintenir le contrôle de la COVID-19 au Canada. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions nécessaires, nous serons bien placés pour prendre des décisions éclairées qui nous protègeront, nous, nos familles et nos collectivités. Vous trouverez ici des ressources qui peuvent vous guider. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]