OTTAWA, ON, le 12 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 120 421 cas de COVID‑19 au Canada, dont 8 991 décès. Des personnes infectées, 88% sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID‑19 de 4 541 747 personnes. Au cours de la dernière semaine, 43 000 personnes en moyenne ont passé un test de dépistage chaque jour, dont 1 % ont obtenu un résultat positif. Sur les 7 derniers jours, il y a eu en moyenne 443 cas signalés quotidiennement dans tout le pays.

Alors que les autorités de santé publique et les Canadiens de partout au pays poursuivent leurs efforts pour limiter la propagation de la COVID‑19, nous surveillons de près les indicateurs d'activité de la maladie, comme le nombre de cas quotidiens et le pourcentage de personnes dont le test est positif. Actuellement, nos efforts montrent que nous maintenons la propagation de la COVID‑19 sous contrôle, mais le virus circule toujours au Canada et il ne faut pas baisser la garde.

À l'échelle nationale, le nombre de nouveaux cas signalés quotidiennement est nettement inférieur à celui des semaines d'activité intense de la COVID‑19 au Canada, de la fin mars à juin. Le nombre de cas a atteint un sommet à la fin avril et au début mai, avec près de 1 800 cas signalés quotidiennement, puis a diminué de façon constante, atteignant un creux de 270 cas par jour au début juillet. La transmission de la COVID‑19 a augmenté récemment à cause de l'ouverture des espaces sociaux et économiques. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas quotidiens à l'échelle nationale se situait en moyenne entre 350 et 500 cas.

Heureusement, le nombre de nouveaux décès signalés quotidiennement est demeuré faible après une forte baisse par rapport au sommet de début mai, où près de 200 décès étaient signalés chaque jour. En moyenne, moins de 10 décès ont été signalés par jour au cours des quatre dernières semaines. Le nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs reste également faible dans la plupart des provinces et des territoires, avec moins de 400 personnes à l'hôpital et moins de 100 personnes aux soins intensifs dans tout le pays, un jour donné, au cours des dernières semaines.

Les Canadiens de moins de 40 ans représentaient plus de 50 % des cas au cours des deux dernières semaines. Depuis le début juillet, l'incidence de la COVID‑19 est demeurée la plus élevée chez les personnes de 20 à 29 ans en particulier, par rapport à tous les autres groupes d'âge, bien que le nombre de cas dans ce groupe d'âge ait commencé à diminuer dans les dernières semaines.

Pour en savoir plus sur la situation épidémiologique actuelle, consultez la dernière mise à jour sur l'éclosion.

Nous connaissons les mesures de santé publique et les précautions individuelles quotidiennes à prendre pour maintenir le contrôle de la COVID‑19 au Canada. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions nécessaires, nous serons bien placés pour prendre des décisions éclairées qui protégeront nos familles et nos collectivités. Les ressources présentées ici peuvent vous aider. »

