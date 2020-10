OTTAWA, ON, le 11 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 180 179 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 608 décès. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de tout le Canada ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes en moyenne, dont 2,5 % ont obtenu un résultat positif. Comme certaines provinces et certains territoires ne communiquent pas de mise à jour au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour sur le nombre moyen de cas par jour ainsi que les nombres à jour d'hospitalisations et de décès sera présentée mercredi, une fois que ces chiffres auront été compilés.

La forte hausse du nombre de cas au cours de la dernière semaine est troublante. De plus, cette situation coïncide avec les plans de l'Action de grâces pour de nombreux Canadiens. Cette fête sera très différente cette année : la table sera plus petite, et les absents nous manqueront. Cette occasion, habituellement une tradition spéciale pour nombre d'entre nous, constituera cette fois un difficile rappel des sacrifices que nous faisons pour assurer notre protection de même que celle de nos êtres chers et de nos collectivités.

Même si cela est difficile, nous devons rester sur la bonne voie et réaffirmer, pour nous-mêmes et nos proches, notre détermination à suivre les pratiques de santé publique qui nous ont aidés à aplatir la courbe au printemps :

limitez vos contacts en personne. Si vous vous rassemblez à l'intérieur, il est plus sécuritaire de le faire avec des membres de votre foyer seulement. Les rassemblements à l'extérieur avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage sont plus sûrs si une bonne distance est maintenue;

n'oubliez pas de pratiquer la distanciation physique, de vous laver souvent les mains et de porter un masque non médical ou un couvre-visage dans les espaces clos et les lieux bondés et dans les situations de contact étroit où l'éloignement physique est difficile à maintenir. Enfin, restez à la maison et isolez-vous si vous présentez des symptômes, même légers;

tenez-vous informé des derniers renseignements sur la pandémie dans votre région et suivez les conseils de vos autorités locales de santé publique.

Même si les célébrations de cette année seront bien différentes, nous pouvons malgré tout être reconnaissants de ce que nous avons, notamment notre capacité, en tant que personnes, de veiller à notre sécurité et à celle des autres. Apportons tous notre contribution pour aplatir la courbe ensemble, les uns pour les autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques liés à la COVID-19 et la façon de réduire votre risque, consultez mon document d'information sur la COVID-19. »

