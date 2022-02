La pandémie de la COVID‑19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada (EMC) offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'application Mieux-être, qui sert de complément gratuit au portail en ligne EMC, constitue un moyen supplémentaire pour les Canadiens d'obtenir des ressources en ligne liées à la santé mentale et à la consommation de substances, et d'évaluer, puis de faire le suivi des aspects de leur bien-être mental.

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. Voici un bref sommaire des dernières données et tendances à l'échelle du pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 3 170 649 cas de COVID-19 et 35 231 décès. Ces chiffres cumulatifs traduisent fardeau global que constitue la COVID-19 jusqu'à présent, alors que le nombre de cas actuels, qui se chiffre maintenant à 146 680, et les moyennes mobiles sur sept jours nous renseignements sur l'évolution de la maladie et les tendances liées à la gravité. Les taux d'infection encore élevés mettent toujours à rude épreuve nos capacités de dépistage, si bien que les nombres de cas signalés continuent de sous-estimer le nombre réel d'infections. Par conséquent, un éventail d'autres indicateurs, qui comprennent notamment le taux de positivité des tests de laboratoire et le nombre quotidien de personnes hospitalisées et admises aux soins intensifs, continuent d'être importants pour suivre les tendances.

Durant la plus récente période de sept jours (du 4 au 10 février 2022), 11 116 nouveaux cas ont été signalés en moyenne au Canada. Bien que cela représente une diminution de 21 % par rapport à la semaine précédente, ces nombres de cas quotidiens ainsi que d'autres indicateurs de transmission de la COVID-19, y compris un taux de positivité des tests de laboratoire de 16 % au cours de la dernière période de sept jours (du 2 au 8 février 2022), indiquent une activité étendue partout au pays. C'est pourquoi il est important de continuer à se protéger pour réduire la propagation, surtout alors que nous continuons à passer du temps à l'intérieur pendant les mois d'hiver et que des assouplissements sont apportés aux mesures de santé publique dans certaines régions du pays.

Les tendances en matière de cas de maladies graves sont actuellement encore élevées ou à la hausse dans certaines régions du pays, mais nous commençons à voir des signes encourageants, comme des réductions hebdomadaires signalées dans la plupart des provinces et des territoires. Les dernières données provinciales et territoriales montrent qu'en moyenne, 8 530 personnes touchées par la COVID-19 se sont fait soigner dans des milieux hospitaliers chaque jour au cours de la période de sept jours la plus récente (du 4 au 10 février 2022), ce qui représente une baisse de 15 % comparativement à la semaine dernière. Cela comprend notamment une moyenne de 1 041 personnes aux soins intensifs chaque jour, et une moyenne de 123 décès signalés chaque jour (du 4 au 10 février 2022). Il demeure essentiel de maintenir un faible taux d'infection pour diminuer davantage les cas de maladie grave et protéger les populations vulnérables au cours des prochaines semaines.

La vaccination des personnes admissibles n'ayant pas encore reçu leur série primaire demeure une priorité absolue. En date du 10 février 2022, les provinces et territoires ont administré plus de 79 millions de vaccins contre la COVID-19 . Selon les dernières données provinciales et territoriales, plus de 79 % de l'ensemble de la population est maintenant entièrement vacciné. Selon les données de couverture vaccinale par âge , en date du 6 février 2022, plus de 88 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et plus de 83 % sont entièrement vaccinées. Chez les enfants de 5 à 11 ans qui sont récemment devenus admissibles à la vaccination, 56 % ont obtenu au moins une dose.

Au total, plus de 5,8 millions de Canadiens admissibles doivent recevoir une ou plusieurs doses pour compléter leur série primaire et de nombreux autres sont admissibles à une dose de rappel pour améliorer la protection qui a pu s'affaiblir depuis leur deuxième dose. Par ailleurs, de plus en plus de données indiquent qu'une dose de rappel offre une protection supérieure contre les complications graves liées au variant Omicron. Cela s'avère particulièrement important pour les personnes de 50 ans ou plus, le risque d'hospitalisation, de maladie grave et de décès augmentant considérablement avec l'âge. Qui plus est, une dose de rappel peut réduire le risque d'infection, ce qui peut diminuer le risque de transmission du virus à d'autres personnes, y compris des personnes à risque ou n'étant pas encore admissible à la vaccination. En date du 10 février, plus de 16 millions de troisièmes doses ont été administrées. Selon les données nationales, en date du 6 février 2022, plus de 80 % des personnes de 70 ans et plus et 57 % à 71 % des personnes de 50 à 69 ans ont reçu une dose supplémentaire.

Au moment où nous continuons de prendre des mesures pour atténuer l'effet continu de la COVID-19 sur le système de santé, les autorités de santé publique de l'ensemble du Canada envisagent la gestion durable à long terme du SRAS-CoV-2. Cette gestion comprend des plans de transition pour l'avenir immédiat au moment où les indicateurs épidémiologiques d'activité de la COVID-19 continuent de s'améliorer, ce qui permet aux administrations de commencer à assouplir les restrictions. Elle repose également sur la planification des mois à venir et les suivants, c'est-à-dire les mois où nous prévoyons que le virus sera encore parmi nous, y compris l'émergence de nouveaux variants dont la transmission et les caractéristiques relatives à la gravité font l'objet d'incertitudes.

Cependant, ce qui ne changera pas, c'est l'avantage qu'il y a à rester préparé, ce qui suppose, entre autres, la surveillance pour détecter tout signal préoccupant afin que les autorités de santé publique interviennent rapidement et adéquatement à l'échelle de la population. En même temps, fournir des conseils et des outils pour soutenir la prise de décision axée sur les risques peut continuer à habiliter les individus, familles et communautés avec les moyens de réduire leurs risques grâce à des pratiques de protection individuelle. Entre autres, le port d'un masque bien conçu et bien ajusté en compagnie de personnes ne faisant pas partie de votre ménage immédiat , l'évitement des regroupements et l'amélioration de la ventilation intérieure peuvent fournir une couche de protection supplémentaire et réduire le niveau de risque, peu importe le contexte. Il est conseillé aux Canadiens d' éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment; si vous devez voyager, soyez conscient des exigences pour visiter d'autres pays et pour revenir au Canada.

Nous pouvons également rester en meilleure santé pendant la saison des infections respiratoires hivernales en mettant à jour nos vaccins recommandés , comme le vaccin contre la grippe et d' autres vaccins de routine pour les enfants et les adultes . Pour obtenir de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec votre autorité locale de santé publique , votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Immunisation.ca et Canada.ca , qui offrent de l'information pour permettre aux Canadiens de comprendre les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 .

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités . Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 , ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 .

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Coordonnées : Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983 [email protected]