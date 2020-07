OTTAWA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée mondiale contre l'hépatite, je voudrais attirer votre attention sur l'hépatite virale - une maladie évitable, soignable et, dans le cas de l'hépatite C, guérissable qui touche chaque année des milliers de personnes au Canada.

Je suis ravie de constater qu'au Canada les taux d'hépatite B sont à la baisse. Je demeure toutefois préoccupée par l'augmentation des taux d'hépatite C. Malgré les avancées récentes dans le traitement de l'hépatite, jusqu'à 246 000 personnes sont atteintes d'hépatite C chronique au Canada et environ 44 % d'entre elles l'ignorent.

Comme nous venons de l'observer au cours de la pandémie de COVID-19, certains groupes ont connu de façon disproportionnée les méfaits de l'hépatite C. En particulier, les populations autochtones et les populations carcérales souffrent d'hépatite C dans une proportion plus élevée que le grand public. Et bien que les hommes soient plus susceptibles que les femmes d'être infectés, les taux d'infection augmentent deux fois plus rapidement chez les femmes. La hausse des cas d'hépatite C chez les personnes de 30 à 39 ans et de 60 ans et plus est tout aussi inquiétante. Notre réponse collective doit s'attaquer aux facteurs sous-jacents, comme la stigmatisation et la discrimination qui empêchent les gens de recevoir le traitement et les soins continus dont ils ont besoin.

Les personnes les plus à risque de contracter l'hépatite sont notamment celles qui ont partagé du matériel de consommation de drogues, même une seule fois, celles qui se sont fait tatouer ou percer avec de l'équipement non stérile, celles qui partagent des articles d'hygiène personnelle, comme des brosses à dents ou des rasoirs, celles qui ont été exposées à du sang lors d'activités sexuelles ou celles qui sont nées d'une mère atteinte d'hépatite C.

Le diagnostic précoce et le traitement de l'hépatite virale peuvent mener à de meilleurs résultats en matière de santé. La première étape consiste pour le public à être bien informé sur l'hépatite virale. L'hépatite A et l'hépatite B sont des types d'hépatite virale que la vaccination peut prévenir. Même s'il n'y a pas de vaccin pour prévenir l'hépatite C, on peut en guérir si on reçoit le bon traitement. Consultez votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vos vaccins sont à jour et pour obtenir de l'information sur la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite.

Joignez-vous à nous pour accroître la sensibilisation mondiale à l'hépatite. Vainquons l'hépatite!

Vous trouverez de l'information et des ressources sur l'hépatite ici :

