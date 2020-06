Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du samedi 20 juin 2020

OTTAWA, le 20 juin 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

« En date de la fin de la journée du vendredi 19 juin, il y a 100 629 cas confirmés, dont 8 346 décès, et 63 003 cas, soit 63 %, qui sont maintenant guéris. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 2 339 563 personnes à ce jour. Au cours de la dernière semaine, nous avons dépisté en moyenne 36 000 personnes par jour, et les résultats d'un peu plus de 1 % de ces tests étaient positifs. Ces chiffres changent rapidement et sont mis à jour quotidiennement en soirée sur www.Canada.ca/le-coronavirus.

Après des mois de travail de la part de la population canadienne pour aplatir la courbe, beaucoup d'endroits au pays rouvrent leurs portes juste à temps pour l'été. Malgré les journées ensoleillées à venir, nous ne devons pas baisser notre garde, car il reste encore des poches de transmission active de la COVID-19.

Un peu plus de 100 jours se sont écoulés depuis que le Canada a signalé la première centaine de cas d'infections à la COVID-19 et la semaine dernière, nous avons dépassé le cap des 100 000 cas. Bien que tous les indicateurs d'activité de COVID-19 aient diminué constamment au cours des dernières semaines, notre courbe épidémique et les cas cumulatifs nous rappellent à quelle vitesse cette maladie peut se propager. Comme nous continuons de vivre avec la COVID-19, nous devons continuer de faire preuve de vigilance. Si nous ne maintenons pas des mesures de santé publique strictes, nous ne serons pas en mesure de garder un faible niveau d'activité de la COVID-19.

Quand vous planifiez vos vacances estivales, il est important de connaître les risques existants afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et les précautions qui s'imposent pour assurer votre sécurité et celles de vos proches. La planification de vos vacances d'été en fonction de ces mesures de protection vous permettra de passer des vacances en santé avec votre famille, tout en continuant nos efforts collectifs pour garder la COVID-19 sous contrôle.

En plus de maintenir le deux mètres de distance physique avec les autres, de vous laver fréquemment les mains et de vous couvrir le nez et la bouche lorsque vous toussez et éternuez, vous pouvez éviter ou limiter les contextes et les situations à risque accru d'exposition au virus, en suivant ces recommandations :

les espaces extérieurs sont préférables aux espaces intérieurs - évitez les espaces clos ou limitez le temps que vous y passez,

privilégiez les lieux où il y a peu de personnes - évitez les foules et les grands rassemblements,

évitez les contacts étroits et lorsque vous ne pouvez maintenir le deux mètres de distance, portez un masque non médical ou un couvre-visage comme mesure de protection supplémentaire.

Renseignez-vous sur la façon sûre d'utiliser un masque non médical ou un couvre-visage ici : COVID-19 : Utilisation sûre d'un masque non médical ou d'un couvre-visage



Les masques non médicaux ne se prêtent pas à toutes les situations. L'été peut être synonyme de chaleur accablante et d'humidité dans certaines régions du Canada , ce qui peut vous mettre à risque de maladies liées à la chaleur et aggraver des difficultés respiratoires. Par temps chaud et humide, il est préférable de maintenir la distance physique à l'extérieur et de n'utiliser le masque non médical qu'à l'intérieur et pendant de courtes périodes lorsque vous ne pouvez pas vous tenir à deux mètres de distance des autres.

Enfin, comme l'activité de la COVID-19 et les précautions diffèrent d'une région à l'autre du pays, assurez-vous de consulter et de suivre les conseils de vos autorités régionales de la santé publique. »

