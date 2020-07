OTTAWA, ON, le 26 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 113 556 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 885 décès. 87 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 761 927 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 44 000 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif. Enfin, il y a en moyenne plus de 485 nouveaux cas signalés chaque jour pour l'ensemble du pays.

Vivre avec la COVID-19 signifie qu'il faut trouver un moyen de reprendre les activités en maintenant un taux faible de transmission.

Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, cohabiter avec la COVID-19 ne sera pas sans risque. Avec la réouverture de notre économie et de notre société, nous continuerons de voir des cas de COVID-19 et des foyers d'infection. C'est pourquoi nous devons procéder lentement et prudemment, alors que nous vivons les prochaines étapes de cette pandémie.

Les récentes données de surveillance nationales révèlent que, tous âges confondus, les jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans représentent les taux d'incidence les plus élevés au Canada. Pour la semaine de déclaration la plus récente (soit du 15 au 22 juillet 2020), les taux d'incidence étaient les plus élevés chez les hommes et les femmes âgés de 20 à 29 ans, soit 14,4 et 13,8 cas pour 100 000 personnes, respectivement, suivi de près par les hommes et les femmes âgés de 30 à 39 ans qui représentent le deuxième taux d'incidence le plus élevé au pays avec 9,4 et 7 cas pour 100 000 personnes.

De plus, il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent subir de graves problèmes de santé attribuables à des complications de la COVID-19; les Canadiens de tous les groupes d'âge y sont exposés. Les jeunes Canadiens ne sont pas invincibles face aux maladies graves. De tous les cas de COVID-19 déclarés cette semaine à l'Agence de la santé publique du Canada, 63 % concernaient des jeunes de moins de 39 ans, dont le tiers (31 %) avait été hospitalisé.

Notre objectif de santé publique consiste toujours à réduire au minimum les cas graves de maladie et le nombre total de décès pendant cette pandémie. Pour y arriver, les Canadiens doivent continuer de prendre des mesures pour réduire leur risque d'être exposé au virus et de propager l'infection aux autres, en particulier aux personnes vulnérables. En limitant vos contacts à un petit cercle social régulier, en évaluant vos risques, en prenant chaque jour de bonnes mesures d'hygiène personnelle et en évitant les milieux et les activités à risque élevé, vous contribuerez à prévenir la propagation du virus.

Pour en savoir plus sur la façon de réduire les risques d'infection et d'éviter de transmettre le virus à d'autres, veuillez consulter la page « Sortez en toute sécurité durant COVID-19 » du gouvernement du Canada, à l'adresse :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-sortez-toute-securite.html

N'oubliez pas, la meilleure façon de réduire votre risque d'exposition au virus est d'éviter les milieux et les situations à risque élevé ou de limiter au minimum le temps que vous y restez, c'est-à-dire les endroits bondés où se rassemble un grand nombre de personnes, les contacts étroits où vous ne pouvez pas vous tenir à deux mètres des autres, et les espaces clos mal ventilés.

Plus vous passez de temps dans ces milieux ou situations à risque élevé, et plus il y a de personnes présentes, plus vous risquez d'être exposé au virus. Lorsqu'il est impossible d'éviter ces situations, par exemple lorsque vous magasinez ou que vous devez entrer dans d'autres espaces publics, portez un masque non médical ou un couvre-visage. Consultez le site Canada.ca/le-coronavirus pour savoir comment porter un masque non médical ou un couvre-visage correctement, connaître le nombre de cas et obtenir des conseils et des directives en matière de santé publique. »

